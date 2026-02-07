“Lo mejor que le podemos dar a los hijos, además de amor, es educación”, afirma Sheinbaum en NL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración del Bachillerato Nacional plantel García, en Nuevo León, donde aseguró que es responsabilidad del Estado, darle educación a sus jóvenes.

Durante el evento recordó que miles de jóvenes dejan de estudiar debido a la distancia de los planteles, por lo que surgió la necesidad de construir más preparatorias que estén cerca de las casas, “es el caso de este bachillerato”, dijo.

Ante decenas de estudiantes, informó que, durante su administración, en Nuevo León se han construido dos preparatorias y se planea construir otras dos. Explicó que quienes estudien en el plantel recibirán dos certificados y con ello las y los jóvenes podrán encontrar mejores empleos.

Recordó que ella desde muy joven luchó por el derecho a la educación.. “siempre pensé que la educación no puede ser un privilegio, lo mejor que le podemos dar a los hijos, además de amor, es educación... No puede ser que un país no le pueda dar educación a sus jóvenes. La educación no es una mercancía y tampoco es un privilegio, es un derecho y está en la Constitución”.

El gobernador de la entidad, Samuel García, agradeció a la presidenta su compromiso por acercar planteles con materias como inteligencia artificial, electromovilidad, automatización. Aseguró que es algo que cientos de miles de jóvenes añoraban desde hace años.

“Gracias presidenta por pensar en el futuro... son materias que los jóvenes quieren cursar. A nombre de todo Nuevo León gracias por todo lo que han hecho”

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes de México detalló que el Bachillerato Tecnológico requirió una inversión de 66.5 millones de pesos; la obra inició en agosto 2025 y podrán estudiar 540 alumnos por turno. Agregó que la alcaldía colaboró rehabilitando las calles aledañas al bachillerato.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, agradeció al gobernador de Nuevo León por apoyar la política de educación del gobierno federal, que es que haya más escuelas para las y los jóvenes, para que ninguno se quede sin estudiar.

Aprovechó para pedir a los jóvenes que no abandonen sus estudios y que se motiven entre sí para que todos y todas concluyan el bachillerato.

Estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos recibirán Beca Gertrudis Bocanegra

Previo al evento en Nuevo León, la presidenta visitó San Luis Potosí, donde inauguró la primera etapa de la Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Ahí informó que todos los estudiantes de dicha universidad recibirán la beca para transporte Gertrudis Bocanegra, que consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales.

Detalló que durante una visita en Michoacán, se creó una beca para los estudiantes de educación superior, “porque se tiene una beca para media-superior, pero después ya no hay beca para los estudiantes de superior, entonces decidí en Michoacán tener una beca por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, dijo.

Informó que se trata de una beca para los estudiantes de universidad, para ayudarles al transporte escolar y para algunos pequeños gastos que tienen.

“Hoy doy la noticia de que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra”, celebró.