Profepa certifica como industria limpia a empresa de energía de Coahuila

Profepa certifica como industria limpia a empresa de energía

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregó el pasado 20 de enero el Certificado de Industria Limpia, Nivel de Desempeño Ambiental 2 (NDA2), a la empresa Iberdrola Cogeneración Ramos, en reconocimiento a su cumplimiento de la legislación ambiental, la implementación de procesos más sustentables y su compromiso con la protección del medio ambiente.

Ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, la planta de Iberdrola Cogeneración Ramos opera con una capacidad instalada de 52 megawatts (MW) y de forma consistente, ha reforzado sus prácticas de eficiencia energética y la adopción de procesos más sustentables.

Iberdrola Cogeneración Ramos forma parte del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) desde 2019 y obtuvo su primer Certificado de Industria Limpia en el Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1) en 2022. Con este nuevo refrendo en el nivel NDA2, la empresa confirma su compromiso con la mejora continua y la operación responsable. El certificado tiene una vigencia de dos años.

Con este reconocimiento, la Profepa reafirma su objetivo de impulsar a los sectores económicos a mejorar voluntariamente su desempeño ambiental a través de auditorías que promuevan estándares superiores a los establecidos por la ley.