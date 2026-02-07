Semar y Profepa atienden a lobo marino lastimado; fue trasladado a centro especializado

Semar y Profepa atienden a lobo marino lastimado

Un ejemplar de lobo marino que presentaba dificultades para nadar fue rescatado y atendido por autoridades ambientales y especialistas en una acción coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y organizaciones especializadas en vida marina.

El operativo se implementó tras un reporte por radio VHF des la embarcación “The Little Greg” que se aproximaba al muelle de Cabo San Lucas transportando al animal, el cual presentaba signos de debilidad y riesgo tanto para él como para otras embarcaciones.

Por esto, personal naval acudió inmediatamente al muelle flotante del Mando Naval para establecer un perímetro de seguridad, evitando el contacto directo con el lobo marino a fin de reducir factores de estrés en el ejemplar.

Asimismo, al lugar arribaron un inspector federal de pesca, personal de Profepa, así como especialistas del Marine Wildfire Rescue Center y del programa Cabo Dolphins.

Tras una valoración médica por veterinarios, tomaron muestras sanguíneas y le suministraron suero intravenoso. Al estabilizarlo, el lobo marino fue trasladado al Marine Wildfire Rescue Center, en la Paz, Baja California Sur, para recibir atención médica especializada y continuar con su rehabilitación, conforme a los protocolos para la atención de la fauna silvestre marina.

La Secretaría de Marina llamó a la población a evitar contacto directo con especies en riesgo o desorientadas. Además de recomendar cualquier avistamiento anómalo o situación de riesgo a las autoridades correspondientes.