SRE lanza recomendaciones para mexicanos que viajan al Super Bowl 2026 en Estados Unidos

La expectativa por el Super Bowl LX, que se jugará este 8 de febrero en el Levi´s Stadium, tiene a miles de aficionadas y aficionados mexicanos afinando sus planes de viaje. Pero además de la emoción por el evento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consulado de México en San Francisco emitieron una serie de recomendaciones enfocadas en la seguridad y la responsabilidad de quienes crucen la frontera para vivir la experiencia.

Las autoridades hicieron este llamado ante versiones sobre posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en suelo estadounidense durante estos días de afluencia masiva. Aunque desde la NFL aseguran que no hay operaciones del ICE programadas específicamente para el evento, la advertencia busca que las personas mexicanas tomen precauciones reales y prácticas.

Viaja de manera responsable

La SRE subraya que respetar las leyes y normas locales es la mejor manera de garantizar que tu viaje al Super Bowl sea memorable por el ambiente futbolístico, no por problemas legales. Evita actitudes provocativas y cualquier conducta fuera de la legalidad.

Aunque no se trata de una advertencia oficial específica como en otros periodos migratorios, las autoridades recomiendan tener pasaporte y permisos de viaje vigentes y a la mano, junto con los datos de contacto del consulado.

Comparte tu ubicación con familiares o amistades y mantente comunicada con ellos durante tu estancia. Una red de apoyo cercana puede hacer la diferencia si enfrentas cualquier contratiempo.

En caso de emergencia o alguna situación inesperada, el personal de seguridad en el área del evento está ahí para ayudar.

Si eres detenido o tienes algún problema con autoridades locales, el Consulado de México puede apoyarte y orientarte sobre tus derechos. Tener presente el número del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) puede ser crucial.

¿Debería preocuparme por redadas del ICE?

Aunque algunas versiones periodísticas mencionan que hay inquietud por posibles operativos del ICE coincidiendo con el Super Bowl, autoridades de la NFL han dicho que no se tienen previstas redadas específicas durante el evento. Sin embargo, la recomendación consular de ser cautelosas no debe tomarse a la ligera.