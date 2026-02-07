SRE llama a viajar “de manera responsable” al Super Bowl por posibles redadas del ICE

Redadas ICE contra inmigrantes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a los connacionales que asistan al Super Bowl a viajar “de manera responsable” ante la sospecha de redadas de parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el evento.

Asimismo, advirtió que cometer un delito puede ser causa de deportación.

Tanto la Cancillería como el consulado de México en San Francisco pidieron a los mexicanos actuar con respeto en todo momento y no caer en provocaciones.

“En caso de detención, solicita a la autoridad que notifiquen al consulado en México”, indicó la dependencia en un comunicado compartido en su cuenta de X.

Además, pide contactar a familiares y compartir ubicación, atender a las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier emergencia y no conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.

El consulado reiteró que en caso de detención, indicar que “I am mexican citizen and i want to talk to my consulate”, para ser comunicado directamente a la dependencia.

La directora de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, aseguró que no se tiene prevista alguna operación del ICE en el evento ni en otros relacionados con el Super Bowl.

Estas recomendaciones se dan después de rumores de redadas del ICE en el gran evento deportivo, donde muchos connacionales estarán presentes para disfrutar del partido entre Seattle Seahawks y los New England Patriots.