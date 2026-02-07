Tras estudio de calidad, Profeco detectó irregularidades en pastas dentales

Pasta dental

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de un Estudio de Calidad realizado en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, verificó 46 productos de pastas dentales, de los cuales 20 pastas, geles o cremas dentales son convencionales; 10 son pastas para sensibilidad dental, y 16 más, para blanquear.

El flúor es el componente que previene la caries en concentraciones excesivas durante la formación de los dientes. Puede generar porosidad en el esmalte y aumentar su fragilidad, lo que provoca fluorosis dental, por eso la ingesta debe ajustarse gradualmente con el paso de los años. A partir de los seis años las y los niños pueden usar pastas dentales para adultos.

La dependencia explicó que existen distintos tipos de pastas, entre ellas:

Blanqueadoras: Contienen ingredientes activos que ayudan a eliminar manchas superficiales y a aclarar el esmalte. No modifican el color natural de los dientes; su función es devolver su tono original.

Sensibilidad: Suelen tener flúor para fortalecer el esmalte y proteger contra las caries. No deben contener detergentes, como el lauril sulfato de sodio, ya que pueden irritar las encías.

Para su respectivo control de calidad, se realizaron 2 mil 251 pruebas. Entre ellas, se constató el cumplimiento de la información comercial conforme a la NOM141-SSA1/SCFI-2012: Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial, que establece los criterios que deben cumplir las etiquetas de los productos.

Las pastas G U M Ortho y G U M SensiVital+ presentaron incompleta su información comercial debido a que estas marcas no ostentan el nombre, denominación o razón social y domicilio del importador del producto y no presentan la leyenda en español que identifique el país de origen, por lo que incumplen la norma.

También descubrieron que la marca Mitch pasta dental de clorofila para dientes sensibles, contiene hasta 10.9% menos del contenido que declara.

Además, esta marca en presentación de pasta dental de carbón activado para blanqueamiento y de clorofila para dientes sensibles presentó de forma incorrecta el símbolo de la unidad de medida de su contenido neto, por lo que no corresponde con lo establecido en la NOM-008-SE-2021, por lo tanto, incumplen la NOM-141- SSA1/SCFI-2012.

Con fines de veracidad de información, la procuraduría solicitó a los fabricantes de las pastas dentales los datos técnicos para soportar sus leyendas. Al respecto, la marca YEMA & CO no demuestra la veracidad y no comprueba las leyendas “Vegano” ni “Libre de crueldad”, así como los símbolos que las acompañan.

En cuanto a la prueba de pH, la cual indica el grado de acidez o alcalinidad en la pasta dental, combate las bacterias y promueve una buena salud bucal; todos los productos analizados cumplieron con el pH establecido en la norma de referencia, ya que tuvieron de 5.5 a 9.3.

La Profeco recomienda a la población que al momento de comprar una pasta dental se elija de acuerdo a las necesidades, ya que hay dentífricos con funciones específicas. También sugiere evitar los que son extremadamente ácidos y usar dentífricos con pH cercano a 7, ya que los muy ácidos pueden dañar el esmalte.

Igualmente, la dependencia publicó el estudio de calidad para su consulta en el link https://bibliotecadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/revista_2026_ 2_completo.pdf

La Crónica de Hoy 2026