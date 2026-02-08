  IMSS construye en Santa Catarina uno de los hospitales más grandes del país

Zoé Robledo, director general del IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que el nuevo Hospital General de Especialidades en Santa Catarina, Nuevo León, el cual se construye en más de 50 mil metros cuadrados de terreno, contará con 38 especialidades y beneficiará a más de 300 mil personas

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó la construcción del Hospital Regional de Especialidades en Santa Catarina, Nuevo León, el cual será uno de los más grandes en el país, el cual contará con 553 camas y 38 especialidades.

El Hospital Regional de Especialidades que se construye fortalecerá la atención médica y ser más resolutivos en la región en beneficio de más de 300 mil personas.

Durante una visita de supervisión encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado sábado, Robledo Aburto enfatizó que dicha obra responde a la necesidad de ampliar y modernizar la red de atención médica del instituto en la Zona Metropolitana de Monterrey, integrada por 13 municipios y con una población estimada de 5.3 millones de habitantes, una de las áreas urbanas más grandes del país.

Nuevo hospital del IMSS en Santa Catarina Nuevo Hospital General de Especialidades del IMSS en Santa Catarina, Nuevo León, registra un avance superior al 12% en su construcción el cual se edifica a través de un convenio de colaboracion con la Secretaría de la Defensa Nacional

Puntualizó que la obra se desarrolla en un terreno de más de 50,600 metros cuadrados, a través de un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), debido a la alta demanda de servicios médicos, ya que alrededor del 80% de la población en los principales municipios metropolitanos es derechohabiente del IMSS, lo que hace indispensable el crecimiento de infraestructura para atención especializada.

Precisó que una vez terminada la obra, el nuevo hospital contará con equipos de última generación, incluidas salas de tomografía, resonancia magnética, hemodinamia, ortopantomografía y mastografía, cuatro salas de rayos x, ultrasonido y endoscopía, 10 sillones para hemodiálisis y 6 para quimioterapia, a fin de fortalecer la capacidad resolutiva para padecimientos de alta complejidad.

Además, contará con una plantilla laboral de 2,600 médicos, enfermería, paramédicos, personal administrativo, para asegurar la prestación directa de los servicios institucionales.

Entre los servicios de alta especialidad que se atenderán destacó: angiología, cardiología, cirugía médica, gastroenterología, geriatría, ginecología y obstetricia, infectología, medicina interna, nefrología, neumología, oftalmología, oncología médica, por mencionar algunos.

A la fecha, la construcción registra un avance físico real de 12.4% y ha generado 1,800 empleos, y del total de camas, 260 serán hospitalarias para las áreas de pediatría, ginecología y obstetricia, cirugía general y medicina interna, así como 293 camas no censables, para pacientes que no requieren hospitalización.

Además, contará con 10 quirófanos para cirugías programadas y uno adicional para Urgencias y ofrecerá servicios de epidemiología hospitalaria, endoscopías, tococirugías, anatomía patológica, nutrición y dietética.

Zoé Robledo recordó otras obras estratégicas como: la construcción de nuevas Unidades de Medicina Familiar y Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para que las mujeres derechohabientes cuenten con espacios seguros donde llevar a sus hijas e hijos mientras ellas trabajan.

“Este es el IMSS de la cuarta transformación, una institución que materializa derechos sociales y los construye con más capacidad, rumbo, trabajo y bienestar; por eso siempre lo decimos y hoy con más seguridad, con rumbo al provenir y nunca al ocaso”, enfatizó.

Robledo Aburto recordó que en el pasado se había planeado construir un nuevo hospital bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP), que fue cancelado en 2019 y uego se buscó una alternativa que asegurara viabilidad y control institucional, hasta concretar un nuevo predio en Santa Catarina que fue donado en 2023 por el Instituto Tecnológico.