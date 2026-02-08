Mario Delgado: de 2019 a 2026, becarios pasaron de 7.2 a 22.8 millones

Secretario Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado señaló que la cobertura de becas para estudiantes desde primaria hasta la universidad de 2019 al 2015, pasó de 7.2 millones a 13.3 millones de becarios, y de 58.2 mil millones de pesos a 128 mil 627 millones 317 mil 661, en el periodo de referencia

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo enfatizó que con el objetivo de que ningún estudiante de cualquier nivel educativo trunque sus estudios por falta de recursos económicos, los gobiernos de la Cuarta Transformación mantienen la mayor política pública de entrega de becas para estudiantes.

Recordó que la cobertura es para estudiantes de nivel primaria hasta la universidad, con lo que en el periodo comprendido del año 2019 al presente año, el número de beneficiarios registró un crecimiento del 217%.

Mario Delgado recordó que en el 2019 sumaron 7.2 millones de becarios con la dispersión de recursos del orden de los 58.2 mil millones de pesos, cantidades en estudiantes y recursos que para el 2025, se incrementó a 13.3 millones de estudiantes y una inversión de 128 mil 627 millones 317 mil 661 pesos, ya en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En este contexto, el funcionario federal resaltó que en la pasada administración se inició con el fortalecimiento de la política de becas, la cual ha sido potenciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la creación de la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de secundaria y primaria.

Para 2026, anunció Delgado Carrillo, el número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que recibirán una beca ascenderá a 22.8 millones de beneficiarios, con una inversión superior a los 178.2 mil millones de pesos.

Por ello, afirmó Delgado Carrillo la entrega de becas constituye la política pública más grande y de mayor impacto para las y los estudiantes, así como para sus familias, al brindarles recursos que les permiten continuar sus estudios, aprender, desarrollarse y cumplir sus sueños.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, agregó que en 2025 la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica (secundarias) registró 8 millones 851,348 beneficiarios, con una inversión de 76,622 millones 524,594 pesos.

Asimismo, la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior apoyó a 4 millones 94,419 estudiantes, con una inversión de 40,131 millones 620,475 pesos.

Añadió que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para Educación Superior, al cierre de 2025, benefició a 409,226 estudiantes universitarios, con una inversión total de 11,873 millones 172,592 pesos.

A lo anterior se suma la nueva Beca Gertrudis Bocanegra que en 2026 ya tiene registrados a más de 44 mil universitarios y que forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Destacó que la Beca Universal Rita Cetina se ampliará en 2026 a alumnas y alumnos de primero a sexto grado de primaria de todo el país, por lo que sus familias recibirán un apoyo único anual de 2,500 pesos por cada estudiante, destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares.