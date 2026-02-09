Admite PT “diferencias” en reforma electoral; niega que se hayan levantado de la mesa

La senadora de Zacatecas Geovanna Bañuelos asegura que se mantienen las negociaciones en la alianza oficialista para la reforma electoral

La vicecoordinadora de la bancada del Partido en el Trabajo en el Senado, Geovanna Bañuelos, reconoció que existen posiciones encontradas en la discusión de los aliados con la reforma electoral que impulsa Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum pero negó que se hayan levantado de la mesa de diálogo con el gobierno federal como se señala.

“No, es verdad. Estamos instalados de manera permanente en una mesa de trabajo. Se van a reanudar los trabajos el día de mañana a la una de la tarde (este martes)”. aseveró

La senadora zacatecana admitió que hay diferencias en algunos puntos de la reforma, pero consideró que eso es parte natural de un proceso legislativo de gran calado y no puede interpretarse como un rompimiento.

“Hay debate, hay puntos de vista diversos y eso es normal. Incluso es sano para lograr un producto legislativo con una visión mucho más integral”, aseveró

Sin embargo prefirió no abundar en los temas donde mantienen desacuerdos o polémicos como el recorte de los legisladores plurinominales sobre todo.

“Sería una irresponsabilidad entrar en la puntualidad de cada diferencia cuando lo que estamos haciendo es construir”, sostuvo.

A FINALES DE FEBRERO

La petistas insistió en que los representantes de s u partido, PVEM y Morena trabajan de “muy buena voluntad” de poder cumplir con la encomienda de que antes de que concluya el mes de febrero puedan entregar una propuesta formal de reforma electoral.

“La reforma electoral se está construyendo, ese es el estatus. No creemos que vaya para largo porque tenemos la voluntad de cumplir con los tiempos”, afirmó.

En ese sentido, la legisladora descartó cualquier tipo de ruptura con Morena e indicó que ningún tema está cerrado.

“ No, no hay, no hay ruptura, no hay ruptura ni habrá. Bueno, hay debate, por supuesto, hay debate. Hay puntos de vista diversos, es normal, es rico, incluso, creo eso para que podamos tener un producto legislativo con una visión mucho más integral del interés de todas las fuerzas políticas; en principio las de nuestro movimiento, pero nosotros queremos que se someta como debe de ser a consideración de todas las fuerzas”, estableció