Beca Rita Cetina 2026: Inicia la primera fase del registro dirigido a educación primaria

Beca Rita Cetina 2026 La Beca Rita Cetina para educación primaria ha iniciado la primera fase del proceso este febrero de 2026.

El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, anunció que la primera etapa de registros para la Beca Rita Cetina está por comenzar; sin embargo, esta convocatoria está únicamente dirigida a alumnos y alumnas de la educación primaria en el país.

La Beca Rita Cetina se ha consolidado como uno de los programas más importantes para los y las estudiantes de escuelas públicas debido al apoyo económico que otorga para cubrir necesidades elementales como útiles y uniformes.

Asambleas informativas: ¿cuándo inicia esta primera etapa del registro a la Beca Rita Cetina?

La primera fase del registro al programa inicia con las Asambleas Informativas que se realizan en todos los planteles participantes alrededor de la República Mexicana; en este caso, las asambleas se llevarán a cabo en planteles de educación primaria.

Durante estas reuniones, las autoridades otorgan toda la información correspondiente acerca del procedimiento de inscripción.

Según el Coordinador, Julio León, las Asambleas Informativas iniciarán este lunes 9 de febrero; no obstante, la programación completa de estas reuniones estará disponible en los canales de WhatsApp de cada estado.

¿Cuáles son la segunda y tercera fase del proceso de registro a la Beca Rita Cetina?

La segunda etapa del proceso de inscripción al programa es a través de la página oficial (www.becaritacetina.gob.mx), donde las y los alumnos interesados —o sus tutores— deberán subir los documentos solicitados por la convocatoria.

Una vez que se haya completado la validación de los documentos, el proceso avanzará a la entrega de tarjetas del Bienestar, medio de pago al que podrán acceder al apoyo económico destinado a útiles y uniformes.

Tal como se ha realizado en rondas anteriores, la escuela será la encargada de informar a sus alumnos y alumnas las fechas para recoger los plásticos bancarios.

¿Cuáles son los documentos que deberás tener para tu proceso de registro a la Beca Rita Cetina?

La iniciativa de este programa contempla un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos para cada alumno o alumna inscrito de primero a sexto año de primaria, lo que cubrirá gastos de útiles y uniformes.

Por el momento, el proceso ha iniciado su primera etapa de registro en los planteles participantes, sin embargo, la segunta fase del procedimiento solicitará documentos que debes tener en orden desde este momento para evitar inconvenientes en tu registro.

Los documentos que solicita la Beca Rita Cetina son: