Cambios en gobierno de Oaxaca resultado de la autocrítica; no son cosméticos: Antonino Morales

Los cambios anunciados por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara tras el resultado de la revocación de mandato que se realizó hace unas semanas no son cosméticos sino resultado de la autocrítica y el mandato que se expresó en las urnas.

“Tras la revocación, Oaxaca enseña que la fuerza de un gobierno no se mide por su resistencia al cambio, sino por su capacidad para impulsarlo cuando el pueblo lo señala”, estableció el senador Antonino Morales Toledo

El legislador oaxaqueño aseguró que los ciudadanos de todo el país deben saber que sus voces, cuando se expresan en las urnas, tienen el poder de redirigir las políticas públicas.

“Esto fortalece la credibilidad de la democracia mexicana en su conjunto”, indicó

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz anunció el relanzamiento de su administración, con cambios, incluso, en su gabinete legal y ampliado, tras la jornada de revocación de mandato que se realizó hace unas semanas en esa entidad.

Morales Toledo resaltó que la respuesta del gobernador oaxaqueño debe marcar un precedente para todos los gobiernos de la 4T frente a instrumentos de evaluación ciudadana.

Recalcó que la decisión de Jara Cruz de realizar ajustes sustanciales—no solo cosméticos—en su gabinete y políticas públicas, convierte a la revocación de mandato en un instrumento útil y poderoso de gobernanza para el pueblo, no en un mero trámite.

“Esto desactiva la narrativa de que la revocación es un instrumento fallido o puramente simbólico. En Oaxaca, la ciudadanía ha sido escuchada y su voluntad se traduce en acción gubernamental concreta e inmediata”, estableció

Tras la revocación—agregó-- Oaxaca enseña que la fuerza de un gobierno no se mide por su resistencia al cambio, sino por su capacidad para impulsarlo cuando el pueblo lo señala.

El senador morenista aseveró ó que este caso trasciende lo local y establece un manual de actuación para la Cuarta Transformación a nivel nacional.

“Frente a la tentación de la cerrazón o el triunfalismo, Oaxaca demuestra que la autocrítica y escucha la sabiduría del pueblo representan la brújula de la transformación”, afirmó.

El senador recordó que el mandato o cargos de elección popular es condicional y se renueva día a día con hechos y resultados, no con discursos.

“ Oaxaca se erige, hoy, en la referencia obligada de cómo procesar la evaluación ciudadana con humildad y efectividad . Este planteamiento posiciona nacionalmente al estado sureño mostrando cómo un mecanismo de democracia participativa puede derivar en una reingeniería gubernamental seria”, indicó