Despidos en GM Coahuila generan cuestionamientos a liderazgo de Tereso Medina en la CTM

El líder de la CTM en Coahuila, Tereso Medina con el gobernador de la entidad, Manolo Jiménez

El recorte de mil 900 trabajadores em la planta de General Motors en Ramos Arizpe, Coahuila hace unas semanas, generó cuestionamientos hacia el líder de la CTM en esa entidad, Tereso Medina Ramírez , quien busca la Secretaría General de esa central Obrera a nivel nacional.

El dirigente, según afirmaron diversos sectores sindicales, no defendió a los trabajadores en un intento por evitar la pérdida de la fuente de empleo derivada tras la cancelación del segundo turno en la armadora automotriz,

“Era su responsabilidad representar y proteger a la base laboral”, dijeron sindicalistas críticos.

El manejo de la crisis por los despidos en General Motors ha puesto en tela de juicio la capacidad de Tereso Medina para dirigir la CTM de acuerdo con las voces que se manifestaron en el ámbito sindical, quienes cuestionaron que si no pudo garantizar empleo estable para miles de trabajadores en Coahuila, la situación podría replicarse a nivel nacional.

Medina busca relevar a Carlos Aceves del Olmo luego de que el actual secretario general informara que no buscará continuar al frente de la central obrera tras concluir su periodo de manera formal este 23 de febrero de 2026.

Se contempla que el relevo se realice durante la asamblea programada para el 23 y 24 de febrero.

A mediados de enero, General Motors de México confirmó el despido de aproximadamente 1,900 trabajadores en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, con lo que eliminó el segundo turno de producción.

Este recorte afectó tanto a personal sindicalizado como a empleados de confianza, eliminando un turno completo de trabajo.

Sin embargo, los afectados son principalmente trabajadores que dependían directamente de la Secretaría General de la CTM en la entidad, explicaron líderes sindicalistas