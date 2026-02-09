Huelga en el Monte de Piedad: ¿Cómo pagar tus intereses a plazos?

Huelga en el Nacional Monte de Piedad Fotoarte: La Crónica

Desde octubre de 2025, más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad en todo México permanecen cerradas, y la huelga que mantiene a su personal sindicalizado fuera de labores sigue sin fecha de conclusión clara a principios de febrero de 2026. Por lo que muchos usuarios que han empeñado prendas en esta institución continúan con dudas e incertidumbres.

Lo que para muchos era un servicio cotidiano, llevar un objeto en prenda para enfrentar gastos inesperados, se ha transformado en una situación problemática en la que sigue latente la pregunta: ¿qué pasa con mis bienes, mis pagos y mis refrendos mientras la huelga continúa? Aquí te lo explicamos a detalle.

¿Qué es el pago de intereses a plazos y para quiénes aplica?

Durante la huelga, los intereses siguen corriendo de conformidad con los contratos originales, lo que significa que si no se realizan pagos oportunos, se pueden acumular y, eventualmente, provocar pérdidas definitivas de las prendas empeñadas. En lugares como León, usuarios han señalado que, pese al cierre, los intereses no se detienen, por lo que recomiendan seguir pagando para evitar complicaciones mayores.

Sin embargo, la institución ha procurado facilitar mecanismos para que los clientes puedan cumplir con sus obligaciones, aunque sin acceso a atención presencial habitual, entre ellos se encuentra el pago de intereses a plazos.

Esto quiere decir que sólo quienes poseen un esquema de pagos libres podrán liquidar su deuda en abonos. De lo contrario, deberán mantenerse al pendiente de las nuevas fechas de comercialización para no volver a atrasarse con los pagos y la acumulación de intereses.

¿Cuándo son las nuevas fechas de comercialización?

Hasta el Momento, el Monte de Piedad no ha anunciado fechas específicas para comercialización de prendas. Sin embargo, exhorta a los usuarios a consultar constantemente la página oficial para verificar las actualizaciones en las fechas. Aquí, podrás verificar el estatus de las prendas conforme avanza la huelga.

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué pasa con tus prendas empeñadas?

Aunque las puertas físicas de las sucursales están cerradas, los artículos empeñados por los clientes no están en riesgo inmediato: permanecen resguardados en bóvedas bajo estrictas medidas de seguridad. El Monte de Piedad ha comunicado que los bienes están seguros, aunque no se pueden entregar hasta que se restablezcan las operaciones regulares.

¿Cómo pagar tus prendas durante la huelga en el Monte de Piedad?

Además, ante la ausencia de atención presencial, la institución ha habilitado canales alternativos para realizar pagos y refrendos, con el objetivo de evitar que los intereses se acumulen en exceso o que las prendas sean rematadas por falta de pago. Estos medios incluyen:

Aplicaciones y plataformas digitales como Mi Monte App o Mi Monte Web para abonos, refrendos y pagos online.

para abonos, refrendos y pagos online. Pagos en tiendas Oxxo, sucursales de Banamex o transferencias SPEI usando referencias generadas en la plataforma.

Los clientes pueden verificar el estado de sus boletas de empeño a través de estas plataformas o comunicándose con los centros de atención al cliente del Monte de Piedad.

¿Ya hay solución a la huelga de Monte de Piedad?

Hasta el momento, no hay una fecha definida para poner fin a la huelga. Las negociaciones entre el sindicato y la administración se han mantenido estancadas, incluso tras múltiples reuniones sin acuerdos decisivos.

La próxima reunión que podría detonar una salida se mantiene en la agenda, pero no hay garantías de que resulte en una solución definitiva del conflicto. Esto prolonga la incertidumbre tanto para trabajadores como para clientes del Monte de Piedad.