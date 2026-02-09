IMSS Bienestar en Oaxaca realiza exitoso trasplante renal

IMSS Bienestar Oaxaca, exitoso trasplante renal Especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, brindan una segunda oportunidad de vida a paciente de 34 años con insuficiencia renal crónica

Médicos especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), del IMSS Bienestar en Oaxaca, realizó con éxito un trasplante de riñón anticipado a un paciente de 34 años diagnosticado con insuficiencia renal crónica.

Lo anterior, como parte de los servicios de alta especialidad que brinda el IMSS Bienestar a la población sin seguridad social, con lo que, el equipo multidisciplinario de trasplantes del hospital llevó a cabo la procuración y trasplante del órgano, donado por una mujer de 42 años, amiga del paciente, lo que permitió realizar una intervención oportuna que ofrece mayores beneficios clínicos y una mejor calidad de vida.

Es importante recordar que el trasplante anticipado de riñón permite evitar complicaciones asociadas a la diálisis, reduce el riesgo de rechazo del órgano y mejora la supervivencia del injerto, además de favorecer una recuperación integral del paciente.

El cirujano de trasplantes del referido hospital, doctor Eduardo Pombo Nava, destacó la relevancia de este tipo de procedimientos, logrando con ello brindarle a la receptora la oportunidad de recuperar su calidad de vida y pueda reincorporarse a su vida normal, “y con esto seguimos ayudando a las y los oaxaqueños”.

En este mismo sentido, el galeno recordó que el trasplante renal es la mejor alternativa terapéutica para pacientes con esta enfermedad, “ya que les ofrece mejor calidad y más años de vida”, señaló.

A su vez, el cirujano urólogo Ashmar Gómez Conzatti, encargado de la nefrectomía del donador, resaltó el enfoque humano y tecnológico del procedimiento, ya que en el Hospital Regional de Alta Especialidad, la procuración del órgano se realiza mediante técnicas mínimamente invasiva

“Realizamos la nefrectomía de manera laparoscópica lo cual nos permite poco sangrado, una rápida recuperación y que la experiencia post operatoria sea lo menos dolorosa para nuestros pacientes”.

La receptora se mantiene bajo seguimiento médico especializado, para asegurar el adecuado funcionamiento del órgano trasplantado y prevenir posibles complicaciones, como infecciones o rechazo, garantizando su bienestar a largo plazo.