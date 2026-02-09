IMSS registra cifra histórica de más de 22.5 millones de empleos afiliados en enero de 2026

Al cierre de enero de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un total de 22 millones de 508 mil 972 puestos de trabajo afiliados, cifra que representa el nivel más alto registrado para un mes de enero desde que se tiene registro, de acuerdo con datos oficiales del organismo.

Del total de empleos registrados ante el IMSS, el 86.9 por ciento corresponde a puestos de trabajo permanentes, mientras que el 12.1 por ciento son eventuales. En números absolutos, los empleos permanentes suman 19 millones 568 mil 657, lo que también constituye la mayor afiliación histórica para un mes de enero en esta categoría.

A pesar de este máximo histórico, durante enero se presentó una ligera variación mensual negativa de 8 mil 104 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa de -0.04 por ciento. De acuerdo con el IMSS, este ajuste se explica principalmente por el comportamiento del empleo asociado a las plataformas digitales.

El instituto detalló que durante diciembre de 2025 se registró un incremento temporal en el número de puestos de trabajo vinculados a plataformas digitales, derivado de un efecto estacional asociado a la alta demanda de servicios durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, en enero de 2026, estos empleos regresaron a un nivel aproximado de 139 mil puestos, como resultado de una menor demanda y uso de dichos servicios al inicio del año.

En el balance anual, los datos reflejan un comportamiento positivo del mercado laboral. En los últimos doce meses se generaron 197 mil 426 nuevos puestos de trabajo afiliados al IMSS, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 0.9 por ciento. Esta cifra muestra que, pese a los ajustes mensuales, el empleo formal mantiene una tendencia de crecimiento sostenido.

Otro dato relevante presentado por el instituto es el salario base de cotización promedio. Al cierre de enero de 2026, este indicador alcanzó los 662.8 pesos diarios, el nivel más alto registrado para cualquier mes desde que se tiene registro. Este incremento refleja una mejora en las condiciones salariales de los trabajadores afiliados al IMSS y contribuye a fortalecer su acceso a prestaciones y seguridad social.

El salario base de cotización es un indicador clave, ya que de él dependen las aportaciones a la seguridad social, así como diversos beneficios para las y los trabajadores, como pensiones, incapacidades y servicios médicos.

Las cifras dadas a conocer por el IMSS permiten observar un panorama mixto del mercado laboral, con ajustes naturales al inicio del año, pero con indicadores positivos en términos de empleo permanente, crecimiento anual y niveles salariales.