“No solaparé corrupción”, Juan José Serrano aspirante a la ASF; en contra de la reelección

Juan José Serrano Mendoza, ex contralor de la CDMX quien aspira a la Auditoría Superior de la Federación en las instalaciones de Crónica

Otrora contralar de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, aspira a convertirse en el nuevo titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en marzo próximo y desde ahora advierte que en caso de llegar al cargo no habrá espacio ni se solapará ningún acto de corrupción pese a conocer a varios funcionarios del gobierno o ámbito federal.

“A mi ex compañeros de gabinete… nos conocemos muy bien y estamos trabajando hacia un mismo fin; que las cosas salgan bien por el bien de la gente pero también saben que no hay espacio para la corrupción y lo ha dicho la presidenta (Claudia) Sheinbaum que no puede haber corrupción”, establece

“No habrá espacio para solapar malas acciones , a todos nos queda muy claro”, recalca

A unos días de que se emita la convocatoria para la elección del titular de la ASF, donde no se descarta que su actual titular, David Colmenares busque mantenerse en el cargo, Serrano Mendoza expresa su rechazo a la reelección en ese órgano encargado de auditar y revisar las cuentas de la administración pública en México.

“No estoy a favor de la reelección y si llegó estaría a favor de que se modifique el ser reelecto”, afirma

En entrevista con periodistas de esta casa editorial, Serrano reconoció varias de las fallas que tiene la ASF como el desfase en las auditorías, resoluciones que muchas veces se quedan solo “en el papel”, falta de sanciones a responsables de irregularidades o desfalcos y hasta falta de transparencia en la forma de presentar los resultados de las auditorías.

Serrano Mendoza recalca que se tiene que trabajar sobre “varias áreas de oportunidad” que tiene la ASF porque si bien es importante que haya acciones penales contra presuntos responsables de los desfalcos algo igual o más relevante es el recuperar los activos y el dinero de esas irregularidades para el pueblo de México.

“Lo que debe de hacerse ante la corrupción, digo, está muy bien que haya personas sancionadas, sirve de ejemplo para los que vienen y están alrededor. También está muy bien presentar acciones penales, pero lo mejor de todo, el fin último es la recuperación de activos. Es que regresar el dinero a donde estaba…que el dinero regrese al pueblo, porque finalmente es dinero de la gente y eso no hay que olvidarlo”, sostiene

El ex contralor capitalino, admite varias de las fallas que persisten en la ASF y los procedimientos para revisar las cuentas públicas y considera que de llegar al cargo procederá a revisar lo que sucede al interior de ese órgano para hacer más eficaz y transparente su función de revisión.

“Como se dice, primero limpiar la cocina y luego, barrer la acera, ¿no? Creo que las cosas primero se tienen que canalizar desde adentro”, expresa

La Cámara de Diputados emitirá alrededor del 17 o 18 de febrero la convocatoria para la elección del titular de la ASF, es decir, unos días antes de que se presente el tercer informe de la cuenta pública 2024 prevista para el 20 de febrero.

El actual titular de la ASF, David Colmenares fue designado por un periodo de ocho años el 15 de abril de 2018 y la Cámara de Diputados debe decidir a más tardar el 14 de marzo de este año si elige a un nuevo titular de la ASF o relige al actual.

En la convocatoria debe abrirse un periodo de 10 días de registro de aspirantes, cinco para analizar las solicitudes, cinco más de entrevistas individuales y tres para emitir un dictamen y proponer una terna al pleno cameral, a fin de que el auditor rinda protesta el 15 de marzo.

--La decisión del nuevo auditor ya está tomada?

--No lo sé, me parece que es pesado echarse 8 años, no veo que tenga ganas de reelegirse, es una posición complicada, con altísima responsabilidad, no sé si tenga el ánimo de reelegirse pero yo no estoy a favor de la reelección. Cuando haces bien tu trabajo bastan 8 años para generar un cambio y demostrarlo. No estoy a favor de la reelección y si llegó estaría a favor de que se modifique el ser reelecto.

--¿Por qué buscar ser el titular del Auditorio Superior de Federación?

-- La Auditoría es una de las instituciones más importantes en el tema de la rendición de cuentas, en el tema de combate a la corrupción. ¿Y por qué apuntarme? Me interesa México, me interesa mi país, amo a mi país. Entonces, creo que es fundamental el rol del titular del Auditorio Superior para determinar el camino que se debe de seguir.

--Vemos que las resoluciones de la ASF se quedan en el papel, no tiene consecuencias, ¿que hacer?

--Hay que analizar qué es lo que sucedió técnicamente hablando ahí, pero sí hay mucho que hacer, me parece que hay mucho que trabajar.

--- Que cambiaría en la ASF si la estructura y el marco legal es el mismo aunque llegue otro mando por muy buenas intenciones que lleve ?

--Primero limpiar la cocina y luego, todavía, barrar la acera, ¿no? Creo que las cosas primero se tienen que canalizar desde adentro. Creo que es opinión generalizada, que algo sucede en la ASF y No de gratis, finalmente, hoy está en los medios de todos lados y lamentablemente con un gran descrédito. Creo que sobre eso tenemos que trabajar.

--Usted tiene buena relación con varios funcionarios al frente de distintas dependencias gubernamentales, conocer a tantas personas dentro del gobierno jugará a su favor o en contra, al considera que si es amigo los va a solapar?

¿FISCAL CARNAL?

--Tengo buena comunicación y relación como contralor de la CDMX, con mis ex compañeros de gabinete nos conocemos muy bien y estamos trabajando hacia un mismo fin: saben que no hay espacio para la corrupción… si se comprueba que se trasgredió la norma si deberán existir sanciones.

--Los va a solapar?

----No habrá espacio para solapar malas acciones , a todos nos queda muy claro que la directriz es que el trabajo se realice de manera honesta, que haya un gobierno honesto, la respuesta es muy sencilla: no habrá espacio para solapar situaciones,

El acatar la norma a todos nos conviene. Ahí esta Raquel Buenrostro en lo interno, entonces trabajar en lo interno y externo para evitar eso.de manera coordonada y evitar la corrupción.

--Se puede entender un régimen democrático sin rendición de cuentas?

--No desde mi punto de vista, no lo veo, un gobierno tiene que ser claro y transparente hacia afuera, rendir cuentas es fundamental, un buen gobierno, una correcta función pública, trabajo eficiente, eficaz

--Se requiere fortalecer la fiscalización por una verdadera rendición de cuentas y lucha contra la corrupción efectiva ?

--Las cosas cambian cuando uno está adentro, que me den oportunidad.

---Que vulnerabilidades detecta en la ASF?

--El tema tecnológico, el servicio fiscalizador de carrera, el sistema nacional de fiscalización se dejó abandonado, está parado, no ha caminado, porque va de la mano del Sistema Nacional anticorrupción (SNA) , que si se debe modificar.

Se tiene que reestructurar muchas de las cosas, sin duda alguna, pero el sistema nacional de fiscalización podría vivir separado, como hoy se tiene, sin depender del SNA, es una gran oportunidad, hacer que la gente esté preparada para poder subir el nivel de auditorias eso es muy importante.

--Hace falta transparencia, independencia en la ASF?

--Creo que hay que estar adentro para identificar si existe alguna presión de alguien, de algún grupo, de algún partido. No lo sé, pero transparencia sí. Creo que me parece que hace falta un ejercicio de transparencia respecto a la toma de acciones. Hay mucho por hacer pues los informes son incomprensibles y larguísimos.

Hablando de transparencia, creo que una de las cosas importantes es trabajar en poder presentar informes que sean accesibles.