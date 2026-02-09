¿Quién es Lorena Rodríguez? De cantar narcocorridos a ser alcaldesa interina del pueblo mágico de Tequila (Imagen difundida en redes sociales)

Este 8 de febrero, Lorena Marisol Rodríguez Rivera fue nombrada alcaldesa interina de Tequila, Jalisco.

Con seis votos a favor y tres en contra, Marisol Rodríguez fue elegida para culminar los próximos 17 meses que restan a la administración de Diego Rivera Narrado, exalcalde de Tequila, quien fue separado de su cargo por encabezar una red de corrupción operada desde su papel como alcalde, donde servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes.

El nombramiento de Rodríguez se da en el marco de la imputación del expresidente municipal, imputado por delincuencia organizada y secuestro de dos políticos de su partido, con el fin de ser nombrado como candidato, quedando electo posteriormente como presidente municipal.

¿Quién es Marisol Rodríguez, la nueva alcaldesa de Tequila?

La recién nombrada jefa del ayuntamiento municipal de Tequila, Jalisco, ocupó el cargo de regidora propietaria en la planilla de la coalición Morena, PT, Hagamos y Futuro, durante la campaña por la alcaldía del pueblo mágico, donde ahora se desempeñará como alcaldesa.

Tras el nombramiento de Marisol Rodríguez como alcaldesa interina, se hizo tendencia un video donde aparece cantando “El dueño del palenque”, una canción que presuntamente hace referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto ocurrió durante una reunión, mientras músicos entonaban el tema del género de narcocorridos, que presuntamente fue coreado por Marisol Rodríguez.

De cantar a todo pulmón una canción de los 'Alegres del Barranco' a presidenta municipal de Tequila, Jalisco.



El ayuntamiento de Tequila, en Jalisco, eligió por mayoría de seis votos a Lorena Marisol Rodríguez como nueva presidenta interina, luego de que se detuvi*ra al… pic.twitter.com/92C5l21fNl — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 9, 2026

Al respecto, la nueva alcaldesa de Tequila se pronunció: “No soy yo la que está cantando, apenas y salgo en el video… Era un evento privado, un bautizo de una niña. Mi único ‘delito’ es que estaba ahí. No sé dónde está la apología del delito”, dijo Rodríguez sobre las críticas recibidas.

La canción en cuestión hace referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles que operan en Jalisco, en un contexto de lucha contra el crimen organizado y la violencia que azota al país.

¿Qué dijo Marisol Rodríguez durante su nombramiento como alcaldesa de Tequila, Jalisco?

Durante la toma de protesta en sesión extraordinaria, la nueva alcaldesa de Tequila dijo: “Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados, y eso es lo que les vamos a garantizar”, declaró en su primer mensaje la presidenta municipal, frente a integrantes del ayuntamiento de Tequila.