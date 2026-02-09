Rehabilita SICT cinco puentes federales en Guerrero

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México concluyó la rehabilitación de cinco puentes federales en el estado de Guerrero, una obra que busca recuperar la conectividad vial y mejorar la seguridad en rutas estratégicas del estado tras los daños causados por el huracán John.

Las obras forman parte del Programa Carretero de Guerrero 2025, a través del cual se ha intervenido infraestructura dañada por fenómenos meteorológicos y se trabaja en modernizar la red carretera federal y estatal para hacerla más resistente ante eventos climáticos extremos.

Con una inversión de 323 millones de pesos, los trabajos contemplaron la reparación, ampliación, aumento de altura y correcciones de trazo en los puentes, con la finalidad de garantizar mayor funcionalidad y seguridad para los habitantes que transitan por estas zonas. Además, estas acciones generaron 574 empleos directos e indirectos durante su ejecución.

De acuerdo con la SICT, la rehabilitación beneficia de forma directa a 1 millón 238 mil 200 personas, quienes ahora cuentan con mejores condiciones de movilidad en rutas importantes de Guerrero.

Los cinco puentes federales que forman parte de esta intervención suman 528.6 metros de longitud y están ubicados en tramos clave del estado. Entre ellos se encuentran:

Puente “Ingeniero Alfredo Mendizábal”, en la ruta Chilpancingo–Acapulco, donde se amplió un carril y se reforzó la estructura para mayor seguridad vial. Puente “Omitlán”, en la carretera Tierra Colorada–Cruz Grande, que fue rediseñado con más altura después de las afectaciones por el huracán, beneficiando a miles de habitantes. Puente La Olla, en la carretera Cuernavaca–Chilpancingo, reconstruido completamente tras los daños provocados por fenómenos climáticos. Puente Tlapaneco I, sobre la ruta Chilpancingo–Acatlán de Osorio, con nueva cimentación y estructura reforzada. Puente Acahuizotla, en el Libramiento Norte de Acapulco, que se rediseñó para corregir una curva peligrosa y se reforzó su superestructura.

Las autoridades señalaron que estas intervenciones no sólo restauran la comunicación entre comunidades, sino que también fortalecen la economía local, facilitan el tránsito de habitantes y mercancías, y ayudan a reducir riesgos asociados a condiciones climáticas extremas.

Además de estos cinco puentes federales, el Programa Carretero de Guerrero contempla la rehabilitación de 63 puentes estatales y diversos tramos carreteros, con el objetivo de mejorar la red de transporte y beneficiar a una mayor cantidad de personas en todo el estado.

El Gobierno de México y la SICT buscan asegurar que la infraestructura de Guerrero sea más segura, duradera y resiliente, reforzando la conectividad y el desarrollo en una región que históricamente enfrenta desafíos por su geografía y clima.