Salón de Belleza en Senado se mantendrá cerrado tras polémica; a revisión todos los espacios

Nadie sabe quién, cuándo ni por qué se ordenó la reapertura del Salón de Belleza en el Senado. Se mantendrá cerrado. (Sara Pablo vía Radio Fórmula)

El salón de belleza ubicado en el segundo piso del Hemiciclo en el Senado de la República permanecerá cerrado, luego de que ninguna de las instancias de gobierno interno de la Cámara alta —Mesa Directiva, Jucopo o Comisión de Administración— logró precisar quién, cuándo ni por qué se ordenó su reapertura.

Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, quien informó que el tena del salón de belleza fue abordado formalmente en esta reunión.

El tema—reconoció - generó una fuerte polémica pública al considerarse un posible privilegio exclusivo para legisladoras.

Por ello anunció que se realizará una revisión integral de todos los espacios y servicios que operan dentro del Senado, con el objetivo de transparentar su funcionamiento y evitar asimetrías entre ambas cámaras del Congreso.

“Queda suspendido el servicio. Miren, la propia persona que ofrecía este servicio, que cobraba por esos servicios, mediante una relación mercantil, las senadoras pagaban hacia el uso de ellos, pero a raíz de eso, seguramente ella no debe estar en una situación cómoda, imagínense para una madre que tiene hijos, que se gana honestamente en estar inmersa en una situación, así no es una cosa sencilla”, dijo.

- ¿Pero, es responsabilidad de ella?, se le preguntó.

- Por prudencia no, pero ella finalmente se puede victimizar, por eso decía, no quería yo incurrir en polémica, sino hacer una revisión serena, puntual, para que tampoco haya asimetrías, respondió.

El legislador explicó que el Senado funciona, durante los días de sesión, como una “miniciudad” que recibe entre tres mil y cuatro mil personas, entre legisladores, trabajadores y visitantes, por lo que cuenta con diversos servicios como biblioteca, sucursales bancarias, limpieza de calzado y otros espacios abiertos al público en general.

Sin embargo, sostuvo que la polémica en torno al salón de belleza obliga a realizar un diagnóstico puntual sobre las condiciones en que se ofrecen estos servicios, sin emitir juicios anticipados ni estigmatizar actividades lícitas.

Detalló que el servicio era prestado bajo una relación mercantil, en la que las senadoras pagaban directamente, y llamó a actuar con prudencia para no vulnerar a la persona que lo operaba.

“Vamos a hacerlo de manera serena, transparente y pública. No puede haber asimetrías entre legisladores de una cámara y de otra en un régimen bicameral”, afirmó