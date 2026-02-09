¿Ya se aprobó la jornada laboral de 40 horas? Así va la ruta legislativa (Cuartoscuro)

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, Óscar Cantón Cetina, anunció que este martes 10 de febrero se llevará a cabo la sesión de Comisiones Unidas, donde se discutirá el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en México.

El senador de la bancada de Morena detalló que dicha sesión tendrá lugar a las 10:00 de la mañana en el recinto legislativo, donde se circulará un proyecto de dictamen para discutir la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, Óscar Cantón Cetina apuntó que este 10 de febrero, a las 9:00 horas, se realizará una reunión previa con el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños, quién responderá inquietudes de grupos parlamentarios en el Senado.

¿Cuándo se aprobará la jornada de 40 horas semanales en México?

Aunque aún no se ha anunciado de manera oficial la promulgación de la reforma a la jornada laboral en México, el Senado de la República tendrá una sesión especial para dirimir y avanzar el diálogo sobre una posible aprobación.

La fecha clave es el martes 10 de febrero, día en que se llevará a cabo un proceso especial para analizar esta propuesta, debido a que esta reforma requeriría una modificación a la Constitución.

El procedimiento legislativo y la sesión de Comisiones Unidas forman parte de la preparación previa para que la propuesta sea turnada por el Senado para su discusión y votación.

¿Cómo se llevará a cabo la disminución de horas laborales en México?

Según lo anunciado por la mandataria mexicana, la propuesta entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y en enero de 2027 iniciará la primera reducción de dos horas.

De acuerdo con información oficial, la jornada laboral se reducirá dos horas por año para que en 2030 se concreten las 40 horas semanales. Durante 2026 iniciará el periodo de transición y en enero de 2027 comenzará la primera disminución.

Será a partir del 1 de enero de cada año cuando se haga efectiva la reducción: en 2026 entra en vigor y se establece el periodo de transición; en 2027 serán 46 horas; en 2028, 44; en 2029, 42, y en 2030, 40 horas semanales.

Así funcionará la nueva jornada laboral de 40 horas en México

Se puntualizó que la reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni en las prestaciones.

Durante la jornada ordinaria, las y los trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso y se garantiza un adecuado reparto del tiempo de trabajo, así como jornadas laborales dignas.

En la jornada extraordinaria se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

Se introduce la prohibición del trabajo de tiempo extra para menores de edad y se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de cuatro horas triples. En ambas jornadas, el trabajo no podrá superar las 12 horas en un solo día.

Asimismo, se señaló que, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la nueva jornada laboral de 40 horas en los centros de trabajo, se adiciona como obligación de las personas empleadoras el registro electrónico de la jornada laboral, el cual será emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que permitirá garantizar el cumplimiento de las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias.