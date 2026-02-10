América, cada vez más corrupta, con México sin salir del hoyo y empeoramiento de EU con Trump

Corrupción en América El regreso al poder de Trump ha agravado la corrupción en Estados Unidos (EP)

El continente americano retrocede en la lucha contra la corrupción, donde tan solo dos países, República Dominicana y Guyana, han registrado mejoras significativas, mientras que es preocupante el empeoramiento acelerado en Estados Unidos, desde el regreso al poder de Donald Trump, informó este martes Transparencia Internacional.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, que califica a 182 países, el continente americano en su conjunto recibió una puntuación de 42 sobre 100, siendo cero el nivel máximo de corrupción y cien muy baja corrupción. Desde 2012, cuando se actualizó la metodología, 12 de los 33 países americanos han empeorado considerablemente.

“Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad“, señaló la ONG, que menciona en concreto los casos de México, Brasil y Colombia.

Mejoría decepcionante en México

En el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, México mejoró un punto en su calificación (27), lo que, pese a todo, sitúa al país como uno de los más corruptos del mundo, en el puesto 141 de 180 países.

En el último año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), México obtuvo su calificación más baja en la historia con 26 puntos, a un abismo de los 90 sobre 100 posibles que logró el gobierno de Dinamarca, país con el que el líder morenista solía compararse.

En la región, México solo está mejor calificado que Guatemala (26), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10), los dos últimos sometidos, además, a regímenes represivos y autoritarios.

Fuera de América, por debajo de Venezuela solo se encuentran Somalia y Sudán del Sur, con nueve puntos cada uno, lo que refleja la espiral de degradación del régimen chavista, ahora en manos de Delcy Rodríguez, tras el encarcelamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos, acusado de liderar un cártel de la droga.

Pese a la leve mejora, México se ubica por debajo de Bolivia (28), Perú (30), El Salvador (32), Panamá (33), Ecuador (33), Brasil (35) y Colombia (37), y muy lejos de países como Costa Rica (56), Chile (63) y Uruguay (73), “las democracias más fuertes de América Latina“.

Sin embargo, incluso en los tres países con mejores resultados también ha habido un retroceso por el aumento de la violencia del crimen organizado, alertó TI.

“Estos se encuentran entre las democracias más sólidas de la región, pero su limitado crecimiento (en la puntuación) y sus retrocesos son preocupantes", señala la ONG.

Se agrava el caso de Estados Unidos

Estados Unidos, con 64 puntos (un punto menos que el año anterior), alcanzó la puntuación más baja registrada, profundizando así su tendencia en descenso, coincidiendo con el regreso al poder de Trump.

La ONG denunció que medidas recientes tomadas por el republicano como "atacar las voces independientes y socavar la independencia judicial" suscitan gran preocupación.

Además, la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) “son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas“, sostiene.

Por otro lado, los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero también han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global.

Desde 2015, el país norteamericano ha retrocedido doce puntos, ya que entonces tenía una puntuación de 76.