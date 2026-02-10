Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad ha brindado 5 millones de servicios en beneficios de 3 millones de personas

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

Como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se han visitado casi 300 mil hogares en municipios prioritarios en materia de seguridad con el fin de identificar necesidades de la población para poder acercar programas y servicios con el fin de que ejerzan sus derechos.

Al respecto, se realizó la recuperación de 373 espacios públicos, que antes eran basureros, focos rojos o lugares inseguros y que ahora, el 80 por ciento de ellos son utilizados en actividades lúdicas, culturales o deportivas, de forma permanente con apoyo de las comunidades.

A través de las 298 Mesas de Paz Estatales y Regionales se han efectuado 7 mil 310 Jornadas por la Paz; más de un millón de vecinos, especialmente jóvenes, han participado en actividades comunitarias y colectivas, como tequios, senderos seguros y reforestaciones.

Casi 300 mil jóvenes participaron en talleres; 67 mil asistieron a Ferias de Empleo y Emprendimiento con la Secretaría del Trabajo, también con empresarios; además 247 mil se inscribieron en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En materia de salud, se superó el medio millón de atenciones médicas, por ejemplo, aplicación de vacunas, revisiones bucales y oftalmológicas, entre otras. Además, brigadas del Instituto Mexicano del Seguro Social brindaron 10 mil 391 consultas odontológicas y médicas.

A través del Tianguis del Bienestar se ha realizado la entrega gratuita de más de un millón 948 mil artículos nuevos de primera necesidad, trabajando con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa, el Indep, la Guardia Nacional, Aduanas y el SAT.

Con la colaboración de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continúa el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población ha canjeado, de forma anónima y voluntaria, 9 mil 128 armas de fuego por dinero en efectivo.