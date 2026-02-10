Cara a Cara con Jorge Romero líder nacional del PAN

En una entrevista “Cara a Cara” para La Crónica de Hoy, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, delineó el papel que busca asumir su partido como una oposición “propositiva”, capaz de ofrecer soluciones y no limitarse a la crítica.

Romero destacó que el PAN atraviesa un proceso interno de autocrítica y apertura, con la intención de romper el modelo cerrado de candidaturas. Anunció que pronto presentarán un mecanismo real para que cualquier ciudadano pueda competir bajo sus siglas, apoyado en una nueva app de afiliación que ya registra miles de nuevos militantes y cerca de nueve mil aspirantes inscritos.

Cara a Cara con Jorge Romero

En el terreno electoral, señaló que no descartan alianzas locales con Movimiento Ciudadano, aunque consideran inviable una coalición nacional. De cara a 2027, el PAN apuesta por retener estados clave como Querétaro, Chihuahua y Aguascalientes, además de fortalecer su presencia donde gobierna capitales estatales, lo que dijo, representa una ventaja estratégica importante.

Sobre la reforma electoral, expresó preocupación por propuestas que centralicen el poder y excluyan a la oposición del diálogo, aunque reiteró que el PAN está dispuesto a respaldar cambios que realmente fortalezcan la democracia. Finalmente, advirtió que México enfrentará años “turbulentos”, con tensiones internacionales, falta de estrategia económica y un combate insuficiente al crimen organizado, por lo que llamó a reconstruir la unidad nacional.

Cara a Cara con Jorge Romero

La entrevista completa está disponible en las redes sociales de La Crónica de Hoy.