Cronología del secuestro de diez mineros en la Concordía, Sinaloa ¿Qué se ha informado hasta el momento sobre el caso? (Cuartoscuro)

Omar García Harfuch aseguró que los diez mineros secuestrados por un comando armado fueron confundidos por “Los Chapitos” con una facción criminal con la que disputan la zona, y que este error habría sido el motivo de su secuestro.

De acuerdo al titular de la SSPC, las primeras declaraciones de los detenidos, pertenecientes a “Los Chapitos”, cédula señalada como responsable del secuestro de los mineros, todo apunta a que “Los confundieron”, afirmo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en conferencia presidencial.

La Oficialía descartó la primera hipótesis de un ajuste de cuentas por cobro de piso.

Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no se presentó ninguna denuncia previa relacionada con extorsión o amenaza, por parte de la empresa canadiense Vizla Silver, por lo que el gobierno federal concluyó que el secuestro no fue una represalia.

Esto, pese a que, según las primeras indagaciones de las autoridades, la hipótesis inicial era que el grupo delictivo exigía 200 mil pesos por cobro de piso a la empresa canadiense, y al no recibirlos se consumó el secuestro de los mineros.

A continuación, te compartimos la cronología del secuestro de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa y todo lo que se sabe hasta el momento.

Día del secuestro de diez mineros en la Concordía, por comando armado

La mañana del 23 de enero de 2026 se reportó la desaparición de 10 trabajadores, presuntamente privados de la libertad por un comando armado en un campamento propiedad de la empresa minera Vizla Silver, de origen canadiense, según testimonios de familiares y medios locales.





Primer reporte de desaparición

Un día después de la desaparición, la apoderada legal de Vizla Silver presentó el primer reporte ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mediante una llamada al 911.

Con la denuncia formal se abrió la carpeta de investigación correspondiente.





Las autoridades hacen público el caso y se abre la investigación.

Aunque el reporte se realizó el 24 de enero, no fue sino hasta el 28 y 29 de enero que el gobierno federal se pronunció sobre el caso, momento en que se hizo público.

Hasta este momento, La Fiscalía General del Estado (FGE) informó públicamente sobre la apertura de la investigación.





Primeras hipótesis de las autoridades sobre secuestro de mineros

De acuerdo con las autoridades federales, los primeros indicios apuntaban a que los 10 trabajadores fueron secuestrados por civiles armados, presuntamente vinculados a una célula delictiva que opera en la zona de Concordia.

Se consideró la posibilidad de una represalia por la negación de la empresa minera a pagar “cuota de piso”, así como un mecanismo de control territorial entre los grupos rivales “Chapitos” y “Mayitos”, ambos facciones del Cártel de Sinaloa.

El 30 de enero, Omar García Harfuch confirmó que el área de desaparición está bajo control de “Los Chapitos” y refutó la hipótesis de que Vizla Silver hubiera presentado denuncias de extorsión. El titular de la SSPC detalló que se había identificado al líder de la zona y que dicha facción era la principal responsable.





Se intensifica el operativo de búsqueda de mineros en Sinaloa

El 31 de enero, la Secretaría de Marina desplegó aeronaves, vehículos terrestres y personal especializado para iniciar la búsqueda exhaustiva de los mineros desaparecidos en Concordia.





Hallazgos clave en la búsqueda de mineros en Sinaloa

El 3 de febrero, la Fiscalía de Sinaloa, encabezada por Claudia Sánchez Kondo, anunció el hallazgo de pertenencias de los mineros durante cinco cateos realizados en Mazatlán y Concordia.

Entre los objetos recuperados se encontraban tarjetas de identificación, laptops y celulares, que serían analizados para confirmar su relación con los desaparecidos.





Hallan fosa clandestina en El Verde, posible ubicación de los mineros secuestrados

Se localizó una fosa clandestina en una comunidad rural de La Concordia, Sinaloa.

En El Verde, se identificaron varios cuerpos sin vida, presuntamente, correspondientes a los mineros secuestrados a finales de enero.





Identifican cinco cuerpos de los mineros secuestrados

El 6 de febrero, la Fiscalía del Estado anunció la localización e identificación de cinco de los 10 mineros secuestrados. Los restos fueron entregados a sus familias para los actos funerarios correspondientes.

Mientras que, los cinco cuerpos restantes continúan en proceso de identificación.





Madres Buscadoras Denuncian retraso y entorpecimiento en la búsqueda, por autoridades

El Colectivo “Madres en Lucha por tu Regreso a Casa” destacó que el hallazgo reciente no fue resultado de acciones oportunas de las autoridades, sino de la insistencia constante de las familias de las víctimas, cuyas alertas habían sido ignoradas.

Además, Las Madres Buscadoras denunciaron falta de voluntad institucional, negligencia y omisión por parte de las autoridades de Sinaloa, lo que retrasó la localización e identificación de los cuerpos en El Verde.