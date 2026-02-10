¿Cuándo es Miércoles de Ceniza 2026?: Fecha y significado (Imagen generada con Inteligencia Artificial )

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 77.7 por ciento de la población mexicana se declara católica, lo que se traduce en 97.7 millones de personas en México que profesan, practican o siguen de manera rigurosa o light el catolicismo como religión.

El Miércoles de Ceniza es una fecha importante en la cosmovisión derivada del cristianismo, pues, además de su poder simbólico de penitencia, marca el inicio de la temporada de la Cuaresma.

Sin embargo, como sucede todos los años, el Miércoles de Ceniza no cae en la misma fecha, por lo que puede ubicarse entre el 4 de febrero y el 10 de marzo, esto de acuerdo con la fecha en que se celebre la Semana Santa.

Aquí te decimos qué día cae el Miércoles de Ceniza, así como su significado.





¿Cuándo es Miércoles de Ceniza este 2026?

El Miércoles de Ceniza se celebra 46 días antes del Domingo de Resurrección (Pascua), marcando el inicio de la Cuaresma. Su fecha cambia cada año porque se basa en el calendario lunar: se establece contando 46 días hacia atrás desde el Domingo de Pascua, que ocurre el primer domingo posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.

Este 2026, el Miércoles de Ceniza en México se llevará a cabo el 18 de febrero.

Este ritual consiste en la imposición de la ceniza en la frente de los devotos. Sin embargo, la forma en que se conmemora hoy en día dista mucho de la manera en que lo llevaban a cabo los cristianos rigurosos en sus orígenes.





¿Qué significa el Miércoles de Ceniza?

De acuerdo con México Desconocido, el uso de la ceniza como símbolo de arrepentimiento se remonta a la época del Antiguo Testamento, cuando los semitas cubrían su cuerpo con ceniza como signo de penitencia o luto. Además, la ceniza representa la nada frente a Dios, recordando la fragilidad del ser humano ante su Creador.

Desde el siglo II, los cristianos se preparaban para la Pascua mediante dos días de ayuno y penitencia; con el tiempo, estas prácticas se extendieron a toda la Semana Santa. Para el año 325, el Concilio de Nicea ya reconocía un periodo de preparación de 40 días, inspirado en los 40 días que Jesús pasó en el desierto, así como en los 40 años del pueblo de Israel y los ayunos de Moisés y Elías.

En sus inicios, la Cuaresma comenzaba seis domingos antes de la Pascua; sin embargo, al no ayunarse los domingos, en el siglo V se separaron el Jueves y el Viernes Santo del Triduo Pascual para integrarlos a este periodo. Posteriormente, se adelantó la Cuaresma cuatro días, dando origen a la celebración actual del Miércoles de Ceniza.