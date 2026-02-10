Defiende titular del Trabajo reforma de 40 horas ante cuestionamientos; “trae respaldo”, dice

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo destaca las bondades de la reforma de 40 horas de trabajo pese a las críticas y cuestionamientos (Andrea Murcia /Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

En medio de los cuestionamientos y dudas que ha generado la propuesta, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, defendió la reforma constitucional para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales y aseveró que es resultado de un proceso amplio de diálogo social que responde a una demanda histórica de la clase trabajadora.

La oposición en el Senado a través del PAN y MC ha calificado esta reforma como “una tomadura de pelo” al no especificar en la Constitución los dos días de descanso obligatorio e incluso adelantó que no la avalarán si no se garantiza en la ley el derecho de los trabajadores de contar con dos días de descanso

Como parte del proceso legislativo, el titular del Trabajo se reunió con las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos del Senado e insistió en destacar los principales impactos positivos de esta reforma desde su punto de vista.

Bolaños aclaró que la reforma establece con claridad una semana laboral de 40 horas, sin modificar la jornada diaria de ocho horas, lo que en la práctica perfila cinco días de trabajo, ofreciendo certeza tanto a trabajadores como a empleadores.

“Es una medida que afirma los derechos de las personas trabajadoras y que, además, cuenta con el respaldo de un diálogo muy sólido que se dio con expertos, trabajadores y empleadores en todo el país”, sostuvo.

Resaltó que la reducción de la jornada laboral devuelve tiempo a las personas trabajadoras, permitiéndoles un mejor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, además de efectos positivos en la salud, el bienestar y la productividad.

“Los beneficios van a ser muy amplios. Está comprobado en otros países que la reducción de la jornada mejora la calidad de vida de las y los trabajadores y genera mejores condiciones laborales”, recalcó

Indicó que sectores como manufactura, comercio y servicios, donde actualmente se registran jornadas por encima de las 40 horas, serán parte central de la implementación gradual una vez que la reforma sea aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales.

El funcionario destacó que la iniciativa fue construida a partir de más de 40 mesas de diálogo regionales y sectoriales, lo que permitió escuchar a todos los sectores productivos y diseñar una reforma viable, con implementación gradual, enfocada en maximizar sus beneficios sociales.

Bolaños confió en que la reforma alcance un respaldo mayoritario, si no unánime, al tratarse de una propuesta que atiende una exigencia histórica de la clase trabajadora y coloca el bienestar laboral como eje de la política pública.

“Es una medida muy positiva que traerá beneficios amplios y directos para las personas trabajadoras del país, al mejorar su calidad de vida y fortalecer sus derechos laborales”, indicó