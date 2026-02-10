Detienen a Gaby “N” en Oaxaca, la enfermera que atropelló y arrastró con su carro al motociclista Roberto en CDMX

Detienen a Gabriela N en Oaxaca Especial

Como resultado de las investigaciones por un siniestro vial ocurrido el 3 de enero de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión contra una mujer identificada como Gaby “N”, a quien se le atribuye de manera preliminar el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, un hombre de 52 años que se desplazaba en motocicleta fue embestido por un automóvil en el cruce del Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el impacto, el vehículo no se detuvo y avanzó varios metros mientras arrastraba a la víctima, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

Detención de Gabriela N Especial

El caso fue esclarecido a partir del análisis de cámaras de videovigilancia, testimonios, peritajes especializados en mecánica y reconstrucción del hecho, así como labores de inteligencia. Con estos elementos, el Ministerio Público logró identificar a la conductora del vehículo involucrado y sustentar su probable participación, lo que permitió solicitar y obtener la orden judicial correspondiente.

La mujer fue localizada en el municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en el estado de Oaxaca, donde fue detenida por agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con autoridades de esa entidad. Posteriormente, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedará a disposición del juez que definirá su situación legal.

La Fiscalía capitalina informó que continuará dando seguimiento al caso conforme avancen las etapas procesales y reiteró su compromiso de investigar con exhaustividad los hechos que implican la pérdida de una vida.

En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, la persona detenida será considerada inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente. Fiscalía capitalina indicó que el proceso continuará conforme a derecho y bajo los principios del debido proceso, al tiempo que reiteró su compromiso de dar seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto, incluso cuando los probables responsables se encuentren fuera de la entidad.