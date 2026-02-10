La SRE anuncia cambios en las embajadas de Guatemala y Belice

Luz Elena Baños, nombrada embajadora para Guatemala y Ana Luisa Vallejo, para Belice, flanquean al canciller Juan Ramón de la Fuente (Facebook)

Cambios en embajadas — Como parte de los cambios para reforzar la presencia de México en el extranjero, este martes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, comunicó cambios de los titulares de sus embajadas en Guatemala y Belice, con los nombramiento de Luz Elena Baños en el primero y de Ana Luisa Vallejo en el segundo, respectivamente.

El canciller subrayó que ambas designaciones fueron aprobadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ahora ambas diplomáticas deberán recibir el visto bueno del Senado.

Luz Elena Baños remplazará a Romeo Ruiz Armento, quien fue removido del cargo en Guatemala. La diplomática se ha desempeñó como representante permanente de México en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y previamente fue jefa de Cancillería en el país centroamericano, indicó Juan Ramón de la Fuente.

A través de un comunicado, la Cancillería refiere que en el caso de la embajada en Belice, Ana Luisa Vallejo sustituye a Martha Ofelia Zamarripa Rivas. Luisa Vallejo se desempeñó como cónsul general de México en San Francisco y previamente como jefa de Cancillería en Bolivia, agregó.

El secretario de Relaciones Exteriores refirió que estas designaciones forman parte de los esfuerzos de México por consolidar sus relaciones diplomáticas y estratégicas con Guatemala y Belice, dos países vecinos con los que comparte desafíos comunes en temas como migración, seguridad regional y desarrollo fronterizo.

En el mismo tenor, la Cancillería apunta sobre la importancia de estos cambios y dar seguimiento e impulso al convenio suscrito en Calakmul, Campeche, por la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño.

Este convenio dio lugar al Gran Corredor Biocultural de la Selva Maya, un eje de cooperación ambiental, cultural y económica, considerado “la segunda zona protegida del continente americano, después del Amazonas”, resaltó Juan Ramón de la Fuente.

