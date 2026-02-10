Martí Batres ha visitado más de 150 instalaciones médicas de los tres niveles de atención  

Martí Batres, director del ISSSTE El director general del ISSSTE ha visitado más de 150 instalaciones médicas de los tres niveles de atención, con el objetivo de escuchar quejas y sugerencias que permitan mejorar el servicio a la derechohabiencia, bajo la estrategia "menos escritorio, más territorio"

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, resaltó que durante su gestión ha visitado 150 unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención en todo el país y lo seguirá haciendo, porque ahí, sostuvo, es donde se da el contacto directo con la derechohabiencia y el personal de salud.

El directivo resaltó que en sus recorridos por clínicas y hospitales de los tres niveles, le permite “escuchar de manera quejas, recoger peticiones, ajustar problemas, plantear soluciones y tener la información más fresca de cómo se encuentra cada una de nuestras unidades.

Señaló lo anterior, en el marco de un recorrido que realizó por la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) “Xalostoc”, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y abundó que sus recorridos le permite mejor diagnóstico y mejor atención.

Estas acciones, han permitido al director general del ISSSTE, supervisa la vacunación y funcionamiento y nivel de abastecimiento en farmacias, con el objetivo fundamental de fortalecer la atención a los 13.9 millones de derechohabientes, y garantizar los insumos y medicamentos que requieren.

En el caso particular de las áreas de quirófanos en las unidades médicas de segundo y tercer nivel se verifica el estado de las instalaciones, la funcionalidad del equipo médico y que se cuente con la plantilla completa de personal médico y de enfermería, a fin de llevar a cabo las intervenciones necesarias.

En las unidades de primer nivel, revisa las acciones de mejoramiento y equipamiento realizadas durante 2025 con el programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual las comunidades, representadas por el Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), decidieron los proyectos y ejercieron el recurso asignado para satisfacer las necesidades de su clínica.