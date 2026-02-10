Mundial 2026, con tres monedas conmemorativas; una de oro puro, aprueban diputados

CDMX — Con más de 400 votos y sólo uno en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum por el que se aprueba la producción de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial FIFA 2026, y se reconoce a México como uno de los tres anfitriones de la justa deportiva más grande del planeta.

La primera será una moneda de oro puro, cuyo valor nominal será de 25 pesos; la segunda, de plata pura, con valor nominal de 10 pesos, y la tercera una moneda bimetálica, cuyo valor nominal será de 20 pesos.

“Las monedas conmemorativas constituyen un instrumento numismático tradicional mediante el cual el Estado mexicano reconoce acontecimientos de relevancia histórica, cultural o internacional. Por tanto, considera que la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por su magnitud, alcance y proyección global, representa un evento de especial trascendencia para el país, lo que justifica la emisión de piezas numismáticas conmemorativas como una forma de reconocimiento institucional”, se argumentó como parte de la exposición de motivos para discutir esta propuesta.

“Claro que razones sobran para debatir el México que queremos transformar. Pero hoy el México que abre las puertas al porvenir y al mundo es ese México de unidad, ese México que es capaz, como hoy en la Comisión de Hacienda, votar en forma unánime en la edificación de este dictamen. Como fue posible también que lo presentase una digna representante de Movimiento Ciudadano, en nombre de todas las fuerzas políticas que constituimos este Pleno y esta Comisión. Fue justamente una personalidad del mundo de la política mexicana en la oposición, quien vino a la tribuna a hablar en nombre de todos nosotros. Así se gobierna, así se construye el nuevo México. Esa es la imagen que queremos dar”, dijo el morenista Fernando Castro Tentrí.