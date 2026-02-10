“Nuestra propuesta es mejor: 40 horas de trabajo y dos días de descanso a la semana, para cuidar de ti”: MC

CDMX — Legisladores de Movimiento Ciudadano arrecian su campaña en favor de que la reforma para reducir la jornada laboral, de 48 a 40 horas, incluya dos días de descanso a la semana… para cuidar de ti, para que tengas tiempo para cuidar de tu salud mental y física, para que puedas estudiar, crear, emprender o simplemente descansar.

En un video que difunden los emecistas dicen que su propuesta es mejor que la de Morena, porque impulsan dos días de descanso a la semana, pagados.

“Porque un país que descansa es un país más productivo”, afirman legisladoras.

“40 horas y dos días de descanso, para que tengas más tiempo de cuidar de ti”; dice Patricia Mercado.

“Para estar presente con tus hijas, hijos, abuelos y los que más necesitan de ti”, señala Ivonne Ortega.

“40 horas para desconectarte y recargar pilas”, dice Pancho Franco”.

“Queremos 40 horas ahora, con dos días de descanso y disfrutes a tu familia”, impulsa Álvarez Máynez.

https://x.com/MovCiudadanoMX/status/2018127358063182043

Eloísa Domínguez