Plan México impulsa producción local e innovación en vacunas de ARN mensajero  

Vacunas con ARN menesajero La Secretaría de Salud informó que las empresas Moderna, Laboratorios Liomont y Birmex firmaron un memorándum de entendimiento a través del cual buscará fortalecer la producción nacional de vacunas de ARN mensajero (ARNm) así como impulsar la investigación científica en nuestro país (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Salud, firmó un Memorándum de Entendimiento con las empresas Moderna, Laboratorios Liomont y Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), con el objetivo de fortalecer la producción nacional de vacunas de ARN mensajero (ARNm), impulsar la investigación científica y reforzar la preparación del país ante futuras pandemias.

El convenio contempla la adquisición de 10 millones de dosis anuales entre 2025 y 2030, lo que representa un total de 60 millones de dosis durante el periodo, compras ya estaban consideradas dentro de la planeación anual del Estado mexicano, por lo que el acuerdo no incrementa el volumen originalmente previsto y, al mismo tiempo, genera beneficios adicionales para el país en términos de transferencia de tecnología, desarrollo industrial e innovación.

La dependencia, encabezada por el secretario David Kershenobich puntualizó que lo anterior se da en el marco del Plan México, ante lo cual, el referido acuerdo estratégico tiene como objetivos centrales crear capacidades productivas de vacunas de ARNm en México, desarrollar capacidades nacionales de investigación basadas en esta tecnología de vanguardia y fortalecer la respuesta del sistema de salud ante emergencias sanitarias.

En dicho memorándum de entendimiento, Laboratorios Liomont fungirá como licenciatario, titular del registro sanitario y proveedor local en México de las vacunas de ARNm desarrolladas por Moderna.

Este modelo permitirá garantizar un suministro oportuno, continuo y regulado de vacunas, al tiempo que fortalece las capacidades nacionales en materia de salud pública.

Uno de los componentes más relevantes del Memorándum es el establecimiento de un plan para la instalación de una planta de vacunas de ARNm en México, mediante un proceso escalonado de transferencia de tecnología de Moderna a Laboratorios Liomont.

En una primera etapa, se llevará a cabo la producción local del llenado y acondicionado del producto farmacéutico (Drug Product), en una segunda etapa, se avanzará hacia la fabricación en México de la sustancia farmacéutica (Drug Substance), que incluye la producción de ARN mensajero y nanopartículas lipídicas, componentes clave de este tipo de vacunas.

Este proceso representa un paso estratégico para el desarrollo de capacidades industriales avanzadas y para el fortalecimiento de la soberanía sanitaria del país.

El Memorándum establece también que Birmex forma parte integral del acuerdo, participando en la comercialización de las vacunas y recibiendo beneficios directos derivados de la producción nacional, participación permitirá fortalecer sus capacidades financieras y operativas, así como reinvertir en el desarrollo de la industria pública de biológicos en México.

Además, el acuerdo contempla una colaboración amplia en materia de investigación clínica, mediante el desarrollo conjunto de vacunas y terapéuticos alineados con las prioridades de salud de México.

Instituciones nacionales participarán en ensayos clínicos patrocinados por Moderna, lo que contribuirá a fortalecer la generación de evidencia científica, la formación de talento especializado y las capacidades de investigación clínica en el país y se promoverá la innovación a través del Programa de Acceso a la Plataforma de RNA de Moderna, fomentando la colaboración con instituciones públicas nacionales de investigación para impulsar el desarrollo, la producción y la entrega de vacunas en México, así como el fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico nacional.

El documento incorpora también un componente específico de preparación ante pandemias, con loque, en caso de una declaratoria oficial, se contempla la posibilidad de reservar capacidad productiva de sustancia farmacéutica para el desarrollo de nuevas vacunas, bajo términos que se definirán entre las partes, reforzando así la capacidad de respuesta del país ante futuras emergencias sanitarias.