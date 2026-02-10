Registro Apoyo Bienestar para mujeres y hombres: fechas y requisitos

Apoyo FONDESO para emprendedores Apoyo Bienestar en Ciudad de México para hombres y mujeres que emprendan Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

A través de FONDESO (Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México), el gobierno capitalino dio a conocer la convocatoria para otorgar un apoyo de 25 mil pesos destinado a hombres y mujeres.

Este programa tiene la finalidad de impulsar el emprendimiento en la capital de México al apoyar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de sus habitantes.

¿Qué es el apoyo ‘IKAL’ de 25 mil pesos en CDMX?

IKAL (Energía Vital) es un programa de Capital Semilla que otorga un fideicomiso del gobierno capitalino destinado a impulsar el emprendimiento de los negocios en la Ciudad de México, financiado por el FONDESO.

Este apoyo económico otorga recursos a las personas emprendedoras de la capital, apoyándoles en el desarrollo de ideas innovadoras y creativas en negocios. A la vez, cuenta con el seguimiento y supervisión de FONDESO para que puedan consolidarse en servicios o productos reales.

El programa entrega un monto único de $25,000 mil pesos a personas físicas que no hayan recibido una asignación de Capital Semilla anteriormente.

Este monto, identificado como IKAL, no es reembosable, es decir, no constituye un adeudo.

Requisitos para obtener el Apoyo Bienestar de 25 mil pesos en CDMX

A través de la convocatoria oficial de IKAL, el Gobierno de la CDMX dio a conocer los requisitos para obtner este apoyo que impulsa el emprendimiento de los negocios en la capital del país.

Los documentos que debes reunir, son los siguientes:

Identificación Oficial vigente: credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar.

credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar. Comprobante de domicilio en la Ciudad de México: debe ser vigente y en caso de que no aparezca el domicilio completo en la identificación oficial.

debe ser vigente y en caso de que no aparezca el domicilio completo en la identificación oficial. CURP.

Correo electrónico, número de teléfono móvil o de teléfono fijo: servirá para dar seguimiento a la solicitud.

servirá para dar seguimiento a la solicitud. Presentar los documentos proporcionados por el FONDESO debidamente requisitados: solicitud de financiamiento, formato de idea de negocio y manifiesto de protesta de no haber recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.

solicitud de financiamiento, formato de idea de negocio y manifiesto de protesta de no haber recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Carta de aceptación de acompañamiento, asesoría o en su caso seguimiento por parte del personal que para tal efecto designe el FONDESO.

¿Dónde puedo solicitar el apoyo económico de FONDESO?

En caso de que desees solicitar este apoyo económico de 25 mil pesos, deberás acudir a los Módulos de Atención u oficinas centrales del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México que se encuentra ubicadas en las diferentes alcaldía de la capital.

Puedes consultar la ubicación de dichas oficinas en este enlace, de modo que localices el módulo más cercano a tu domicilio o trayecto.

La segunda etapa del proceso es la formalización, el cual avanzará a las condiciones de entrega, ejecución y comprobación a través del instrumento jurídico que el FONDESO establezca.