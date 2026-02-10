Resultados de la estrategia de seguridad “Pez Vela 2025″ en el estado de Colima

Detenciones tras estrategia de seguridad “Pez Vela 2025″ en el estado de Colima

La Secretaría de Marina como parte de los resultados que se han obtenido a través de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025” en el estado de Colima ha realizado la detención de 80 personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas así como el aseguramiento de armas y sustancias ilegales.

Esta estrategia se ha implementado de manera coordinada con la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios de Colima.

Como resultado de estas labores, las autoridades han logrado la detención de 80 personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas, se han asegurado 942 dosis de presunta metanfetamina, 35 dosis de presunta marihuana, siete armas, 14 cargadores y 134 cartuchos, además de 18 vehículos, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.

La estrategia “Pez Vela 2025″ refleja el esfuerzo y la coordinación interinstitucional entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la mejora de la seguridad y generar espacios más seguros.

Para la atención de denuncias de forma segura y anónima se pone a disposición de la ciudadanía la línea telefónica y WhatsApp 314 160 32 74.