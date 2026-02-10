Salud: se han aplicado más de 14.2 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país

Vacunación contra el sarampión La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población con esquemas de vacunación incompletos o con sospecha de no haber sido vacunados contra el sarampión a aplicarse este biológico. A la fecha se han aplicado más de 14.2 millones de dosis, y todavía se cuenta con 23 millones de vacunas más

Con el objetivo de contener la propagación del sarampión, la Secretaría de Salud informó que a la fecha se han aplicado 14 millones 297,330 dosis, a través de la Jornada de vacunación contra sarampión en todo el país.

Asimismo, enfatizó que todavía se cuenta con 23 millones de dosis disponibles por aplicar, al tiempo que enfatizó la importancia de que la población sepa que estás vacunas garantizan seguridad.

La dependencia, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), y como parte del Programa de Vacunación Universal y de las estrategias de respuesta ante la detección de casos, del 1° de enero del año pasado al 6 de febrero del año en curso se han aplicado a nivel nacional 14 millones 297,330 dosis de vacunas contra el sarampión.

Asimismo, se destacó que este 2026 se adquirieron 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, de las cuales se cuenta con 23 millones 361 mil dosis disponibles para aplicación y se continuará con la adquisición de vacunas suficientes para proteger a la población.

La dependencia, encabezada por el secretario David Kershenobich subrayó que la vacunación contra el sarampión está dirigida prioritariamente a: infantes de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP y para infantes de 6 años, para el refuerzo correspondiente.

Menores de 6 a 12 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”.

Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, de manera particular en entidades con mayor incidencia.

Es importante mencionar que en este esfuerzo del sector salud por proteger a los grupos poblacionales vulnerables en todo el país, han sumado esfuerzos, las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional, de Marina, así como el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, así como en coordinación permanente con las 32 entidades federativas, además del despliegue de Equipos de Respuesta Rápida, la realización de Semanas Nacionales de Vacunación, una campaña nacional de comunicación y el trabajo coordinado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos internacionales.

La Secretaría de Salud estableció que se continuará con el monitoreo permanente de la cobertura de vacunación y la vigilancia epidemiológica, como parte de las acciones para proteger la salud de la población y prevenir la transmisión de esta enfermedad viral que es altamente contagiosa.