Tandas Mujer Bienestar 2026: requisitos y registro para obtener hasta 50 mil pesos

El programa Tandas Mujer Bienestar 2026 es una iniciativa dirigida a impulsar el emprendimiento femenino a través de apoyos económicos que pueden alcanzar hasta 50 mil pesos. Este financiamiento se entrega de forma gradual y está pensado para que las beneficiarias inviertan en la compra de insumos, equipo o mejoras para sus micronegocios.

El objetivo principal es fortalecer la autonomía económica de las mujeres y apoyar el desarrollo de sus actividades productivas, especialmente en el sector informal o de pequeños comercios.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

Este programa está dirigido a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 30 y 59 años de edad

Contar con un negocio o emprendimiento en operación

Residir en el estado de Tabasco

La iniciativa busca beneficiar a emprendedoras de los distintos municipios del estado, priorizando a quienes necesitan financiamiento para hacer crecer su actividad económica.

Requisitos para el registro Tandas Mujer Bienestar 2026

Las interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente

Fotografías del negocio o de los productos

Información básica sobre el emprendimiento

Durante el proceso también se solicita completar un cuestionario socioeconómico y proporcionar datos de contacto.

¿Cómo hacer el registro Tandas Mujer Bienestar 2026?

El trámite puede realizarse de dos maneras:

En línea

Ingresar al portal oficial del programa

Crear una cuenta con correo electrónico y número telefónico

Llenar el formulario y subir los documentos solicitados

Presencial

Acudir a las jornadas de atención en territorio

Visitar las Oficinas de Atención al Pueblo

Presentarse en las oficinas correspondientes en Villahermosa, en horario laboral

¿De cuánto es el apoyo y cómo se entrega?

El financiamiento se otorga de manera escalonada, comenzando con montos menores que aumentan conforme la beneficiaria cumple con los pagos correspondientes. Con este esquema, el apoyo puede llegar hasta un máximo de 50 mil pesos.

Es importante considerar que este programa es de carácter estatal y está disponible únicamente para mujeres que viven en Tabasco. Si se cumplen los requisitos, las Tandas Mujer Bienestar representan una oportunidad para fortalecer un negocio y mejorar los ingresos del hogar.