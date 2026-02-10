Tandas Mujer Bienestar 2026: requisitos y registro para obtener hasta 50 mil pesos

El programa Tandas Mujer Bienestar 2026 es una iniciativa dirigida a impulsar el emprendimiento femenino a través de apoyos económicos que pueden alcanzar hasta 50 mil pesos. Este financiamiento se entrega de forma gradual y está pensado para que las beneficiarias inviertan en la compra de insumos, equipo o mejoras para sus micronegocios.
El objetivo principal es fortalecer la autonomía económica de las mujeres y apoyar el desarrollo de sus actividades productivas, especialmente en el sector informal o de pequeños comercios.
¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?
Este programa está dirigido a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:
- Tener entre 30 y 59 años de edad
- Contar con un negocio o emprendimiento en operación
- Residir en el estado de Tabasco
La iniciativa busca beneficiar a emprendedoras de los distintos municipios del estado, priorizando a quienes necesitan financiamiento para hacer crecer su actividad económica.
Requisitos para el registro Tandas Mujer Bienestar 2026
Las interesadas deberán presentar la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente (INE)
- CURP actualizada
- Comprobante de domicilio reciente
- Fotografías del negocio o de los productos
- Información básica sobre el emprendimiento
Durante el proceso también se solicita completar un cuestionario socioeconómico y proporcionar datos de contacto.
¿Cómo hacer el registro Tandas Mujer Bienestar 2026?
El trámite puede realizarse de dos maneras:
En línea
- Ingresar al portal oficial del programa
- Crear una cuenta con correo electrónico y número telefónico
- Llenar el formulario y subir los documentos solicitados
Presencial
- Acudir a las jornadas de atención en territorio
- Visitar las Oficinas de Atención al Pueblo
- Presentarse en las oficinas correspondientes en Villahermosa, en horario laboral
¿De cuánto es el apoyo y cómo se entrega?
El financiamiento se otorga de manera escalonada, comenzando con montos menores que aumentan conforme la beneficiaria cumple con los pagos correspondientes. Con este esquema, el apoyo puede llegar hasta un máximo de 50 mil pesos.
Es importante considerar que este programa es de carácter estatal y está disponible únicamente para mujeres que viven en Tabasco. Si se cumplen los requisitos, las Tandas Mujer Bienestar representan una oportunidad para fortalecer un negocio y mejorar los ingresos del hogar.