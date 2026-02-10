Ve planeando tu puente: estos son los días en los que caerá Semana Santa 2026 Si quieres aprovechar las próximas vacaciones, conoce cuándo caerá Semana Santa 2026 (Pexels)

Conoce cuáles son los días oficiales en los que caerá la Semana Santa este año para que puedas planear tus vacaciones con tiempo y disfrutes de unos días de descanso.

Este 2026 el Domingo de Ramos será el 29 de marzo, marcando el inicio de la Semana Santa, días que se juntarán con las vacaciones de primavera de la SEP, por lo que podrás disfrutar de un fin de semana largo en esos días.

Calendario oficial: ¿Cuándo cae la Semana Santa 2026 en México?

La Semana Santa 2026 comenzará este 29 de marzo con el Domingo de Ramos y se extenderá hasta el 5 de abril con el Domingo de Resurrección, semana en la que se acostumbra a realizar ciertas prácticas religiosas como el Viacrucis.

Por lo que, aquí te compartimos cuál es el calendario oficial de la Semana Santa 2026:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

29 de marzo Lunes Santo: 30 de marzo

30 de marzo Martes Santo: 31 de marzo

31 de marzo Miércoles Santo: 1 de abril

1 de abril Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Sábado de Gloria: 4 de abril

4 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

¿Qué días no hay clases? El calendario de la SEP para las vacaciones de primavera

Por otra parte, las vacaciones de primavera de la SEP, las cuales durante dos semanas coincidirán con la Semana Santa, por lo que si tienes pequeños en el hogar podrás planear un viaje durante esos días.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública, las vacaciones de primavera comenzarán oficialmente el 30 de marzo, aunque desde el viernes 27 ya no tendrán que asistir a clases debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar.

Estas vacaciones de primavera contemplan dos semanas en las que los niños no tendrán que acudir a la escuela, finalizando el viernes 10 de abril y regresando a clases el lunes 13.

Jueves y Viernes Santo 2026: ¿Son días de descanso obligatorio por ley?

A pesar de que el Jueves y Viernes Santo algunos jefes suelen dar el día libre, la Ley Federal del Trabajo no considera estos dos días como feriados, por lo que no es obligatorio que descanses esos días, asimismo, si trabajas esos días te los pagarán con normalidad.

Por lo que, algunas personas durante Semana Santa toman sus días de vacaciones propios para poder disfrutar de este periodo vacacional y salir de viaje o simplemente descansar en sus hogares.