Acompañan diputados de Morena exigencia de que GN impida servicio de Uber en AICM; no pagan impuestos

CDMX — En la larga lucha por desterrar el servicio de taxi vía apps, los permisionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llegaron a la Cámara de Diputados, donde legisladores de Morena hicieron suya la exigencia de que la Guardia Nacional se encargue de impedir este servicio que acusaron de desleal por no pagar impuestos y dañar los ingresos de las arcas públicas.

El morenista Javier Borrego Adame, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, dio voz a los representantes de Yellow Cab y de Aerotaxi, y quien primero puntualizó que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que todos los servicios de transporte terrestre dentro de aeropuertos son de jurisdicción federal requieren permisos específicos otorgados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además de autorización de la administración aeroportuaria.

Borrego Adame presentó un punto de acuerdo en el que destaca “la conveniente” solicitud de que elementos de la Guardia Nacional se encarguen de impedir la presencia de la competencia desleal de Uber y otros servicios de taxi vía apps.

Juan Castañeda, representante de la empresa Yellow Cab, Gerardo Gallardo y Salvador. de Aerotaxi, así como Enrique Ruvalcaba y Francisco Salazar, de Portotaxi, explicaron que dentro de los requisitos obligatorios para poder operar en los aeropuertos, el marco jurídico establece que los permisionarios deben cumplir con una serie de requisitos estrictos para proteger a los usuarios.

“Primero, permiso federal de autotransporte expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dos, contrato de acceso con la administración del aeropuerto. Tercero, vehículos con especificaciones técnicas, máximo cinco años de antigüedad desde su incorporación al servicio, equipados con área acondicionada y sistema de sonido ambiental, póliza de seguros de responsabilidad civil vigente y el seguro de viajero certificado de bajas de emisiones contaminantes”, resaltaron los permisionarios.

Los permisionarios se dijeron agraviados por quienes operan a través de servicio de aplicación, al asegurar que se trata de una competencia desleal.

“Sentimos que los llamados Uber están haciendo una competencia desleal fuera del aeropuerto y protegidos por funcionarios, sin tener una concesión autorizada por la SICT”

Acusaron que los servicios de transporte por aplicación “se niegan a poder pagar todos los impuestos que están obligados a hacer y eso hace una competencia desleal ahí en el aeropuerto”.

Los empresarios exhortaron a la Guardia Nacional “a que cumpla con la Ley”, “que lleve verdaderamente el control del aeropuerto para que haya orden y no se involucren taxis que no tienen los derechos de entrar al aeropuerto capitalino y que además, no garantizan la seguridad y buena atención a los pasajeros”.

Fueron insistentes en la GN fortalezca la vigilancia en la terminal a fin de garantizar que sólo laboren vehículos debidamente autorizados para el transporte de pasajeros en la zona.