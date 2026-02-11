“¡Ahora sí, ríete todo lo que quieras!”: El grito de una madre al feminicida de su hija tras oír su sentencia. (Facebook/Mireya Flores - Dannae Villa Foto )

Tras dos años de proceso, Sergio Daniel “N” fue sentenciado a 122 años y 10 meses de prisión por los cargos de feminicidio agravado y desaparición forzada de personas, debido al asesinato y desaparición de la joven Paola Bañuelos en Mexicali, Baja California, en julio de 2024.

Fue durante la audiencia en un tribunal de Mexicali, donde el juez de control, Victoriano Yee, culminó con el dictamen más severo hasta el momento por los delitos antes mencionados, que Olga Mireya Flores, madre de la víctima, gritó al acusado de abuso sexual, asesinato y desaparición de su hija: “Ahora sí, ríete todo lo que quieras”, se escuchó en el tribunal cuando Sergio Daniel “N” salía tras recibir sentencia.

El caso de Paola Andrea generó una fuerte movilización mediática y de indignación, lo que derivó en protestas y exigencias de justicia públicas, que se mantuvieron activas durante todo el proceso judicial.

El grito de la madre de la víctima se remonta a las primeras audiencias, cuando Sergio Daniel “N” fue detenido y llevado al estrado ante el juez; el acusado se reía y, junto a su familia, defendía que se trataba de un abuso y que no había cometido el feminicidio del que era acusado.

Una de las sentencias más altas a feminicidas en México tuvo lugar en Mexicali

Con una sentencia de 122 años y 10 meses de prisión, sumado a una pena acumulada que incluye una reparación del daño superior al millón de pesos a favor de la familia de la víctima, cierra un proceso marcado por peritajes, testimonios e investigaciones de más de dos años.

Sergio Daniel “N” fue sentenciado con 66 años y 8 meses por el delito de feminicidio agravado, sumado al delito de desaparición de personas, que, de acuerdo con el juez de control de Baja California, Victoriano Yee, correspondía a 56 años y 3 meses de prisión, dando una sentencia total de 122 años y 10 meses.

Además de los años de cárcel, el acusado deberá pagar la suma de 1 millón 288 mil pesos en reparación de daños a la familia de la víctima, monto que, afirmó Victoriano Yee, “tiene que ser de forma integral, ya que ningún monto puede sustituir una vida”, sentenció.

De igual forma, en la audiencia se notificó que tanto Olga Mireya Flores como Juan Carlos Bañuelos recibirán atención psicológica y psiquiátrica gratuita en el Instituto de Psiquiatría de Baja California, como parte del proceso de apoyo y acompañamiento a los padres de Paola Bañuelos, víctima de feminicidio de un conductor de la plataforma Didi en 2024.

Didi deberá indemnizar a la familia y capacitar a empleados

En la audiencia de individualización de sanciones en Mexicali, Baja California, se dictó la resolución del caso donde Paola Andrea Bañuelos Flores fue reportada como desaparecida el 8 de julio de 2024, cuando, de acuerdo con reportes, salió del antro La Consentida y subió a la unidad de la plataforma Didi, conducida por Sergio Daniel “N”, quien abusó física y sexualmente de la víctima, causándole la muerte por estrangulamiento, y cuyo cuerpo escondió en el predio Oasis Campestre, mismo que fue localizado el 11 de julio de 2024.

La condena emitida por el juez de control coloca el caso como un parteaguas en materia de justicia penal en el norte del país, además de dictaminar la responsabilidad civil de la plataforma Didi, que, en caso de que el acusado no pueda pagar la suma de 1 millón 228 mil 740 pesos, deberá ser la propia aplicación la que cubra el monto.

Además, el juez de control exhortó a la transnacional dedicada al transporte privado y delivery a realizar capacitaciones con perspectiva de género a sus conductores, así como la obligatoriedad en la realización de exámenes psicométricos.

En la audiencia se solicitó a Didi colocar botones de pánico y realizar reportes inmediatos ante una acusación de violencia u otro delito, así como registros de los viajes cuando el pasajero sea una mujer, donde se incluya la ruta; dichos datos se deberán ser compartidos en caso de una investigación relacionada con los cargos imputados y la empresa deberá generar las condiciones que garanticen la seguridad de las usuarias.