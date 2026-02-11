Aprobación de jornada laboral de 40 horas beneficiará a 13.4 millones de trabajadores en México: Olga Sosa

La senadora Olga Sosa Ruiz destacó tres aspectos fundamentales de la reforma

La senadora Olga Sosa Ruiz aseguró que la aprobación de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras en México, al representar un cambio estructural en el modelo laboral del país y un avance en la justicia social.

La legisladora destacó que la medida responde al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la clase trabajadora.

Senado aprueba reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La propuesta establece un proceso de transición progresiva entre 2026 y 2030, con el objetivo de ofrecer certidumbre a personas trabajadoras y empleadores mediante una implementación gradual. El dictamen fue avalado por mayoría y turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.

Durante la discusión legislativa se destacó que la reforma coloca en el centro el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos que sostienen la economía nacional con su trabajo cotidiano.

Olga Sosa resalta beneficios de la jornada laboral de 40 horas

La senadora subrayó que la reforma atiende tres aspectos fundamentales: saldar una deuda histórica con la fuerza laboral, consolidar una política que ha contribuido a la reducción de la pobreza en el país y fortalecer el bienestar de las familias mexicanas.

Desde esta perspectiva, la reducción de la jornada reafirma el trabajo como un derecho vinculado con la dignidad humana. La legisladora sostuvo que la medida contribuye al equilibrio entre la vida laboral y personal, mejora la salud al disminuir la fatiga asociada a largas jornadas y promueve la prevención de riesgos en los centros laborales. También permite mayor tiempo de convivencia familiar.

En su intervención ante el Pleno, Sosa enfatizó que la discusión no se limitó a cifras o indicadores económicos, ya que el debate abordó la realidad de millones de personas que han dedicado su tiempo y salud al desarrollo productivo del país, con el objetivo de construir una jornada laboral más justa y humana.

El proyecto contempla una aplicación progresiva que mantiene los salarios y preserva los derechos adquiridos por las personas trabajadoras. La senadora señaló que la propuesta se desarrolló mediante coordinación y diálogo con el sector empresarial, además de cumplir con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

El esquema busca fortalecer la justicia laboral, promover mejores condiciones de organización del trabajo y elevar la productividad nacional mediante procesos más eficientes que respeten los derechos laborales.

La iniciativa impulsada por la titular del Ejecutivo federal también apunta a consolidar el equilibrio entre la vida personal y profesional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

Olga Sosa Ruiz sostuvo que la reforma representa una transformación de fondo en el sistema laboral del país al priorizar el bienestar social y el reconocimiento del trabajo como eje del desarrollo económico. La medida, afirmó, responde a una visión orientada a mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores y fortalecer la justicia social.

Senado autoriza ingreso de elementos de Navy SEALs

En la misma sesión, el Senado autorizó el ingreso a territorio nacional de 19 elementos de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos para participar en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, como parte de acciones de cooperación internacional en materia de capacitación.