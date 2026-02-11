Atacan a elementos de la Marina en Culiacán; hay nueve detenidos y un presunto agresor abatido

Reportan ataque armado en Culiacán contra SEMAR Operativo federal deja detenidos, anuncia Harfuch. (X: Omar García Harfuch - Cuartoscuro)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció un ataque por parte de integrantes de la delincuencia organizada, en contra de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Sinaloa, mismo que fue repelido por autoridades de Marina.

El titular de la SSPC detalló en un comunicado, compartido en su cuenta de X, que el ataque se dio mientras marinos realizaban patrullajes de vigilancia en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, este 11 de febrero, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego de alto calibre.

9 detenidos y una persona del grupo agresor muere en ataque contra Marina

De acuerdo con el comunicado emitido por García Harfuch, el enfrentamiento entre elementos de la SEMAR y presuntos integrantes del crimen organizado, ocurrido este miércoles 11 de febrero en Sinaloa, dejó como saldo nueve personas detenidas y una baja entre los integrantes del grupo “agresor”, según reporte de autoridades.

Tras la detención de los integrantes que abrieron fuego contra elementos de la marina; se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico.

Finalmente, en el comunicado detalló que, hasta el momento, “las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población”, enfatizó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y abundó que continuará informando.





¿Qué se sabe de los agresores detenidos tras ataque contra Marina en Culiacán?

Hasta el momento, tanto autoridades federales como estatales no han dado más detalles sobre la identidad de los detenidos, así como el estado de salud de las víctimas del ataque.

Únicamente se informó de la muerte de uno de los presuntos integrantes del grupo delictivo que perpetró el ataque contra elementos de Marina.