Brote de sarampión 2026: ¿cuáles son los mejores cubrebocas para prevenir el contagio?

¿Cuáles son los mejores cubrebocas para prevenir el contagio de sarampión? Fotoarte: La Crónica

Frente al resurgimiento del sarampión en México, con miles de casos confirmados y medidas sanitarias reactivadas en varios estados del país, el debate sobre el papel que juega el uso de cubrebocas para prevenir contagios ha tomado fuerza entre padres, escuelas, autoridades de salud y familias enteras.

Aunque los cubrebocas se usan desde hace décadas para proteger contra virus respiratorios, su eficacia frente al sarampión —una enfermedad altamente contagiosa— es más compleja de lo que muchos imaginan, y depende tanto del tipo de mascarilla como del contexto en el que se use.

A continuación te contamos cómo funcionan, en qué contextos ayudan y por qué las autoridades insisten en que la vacunación sigue siendo la medida más poderosa para contener la enfermedad.

¿Qué tan eficaz es el cubrebocas y cuáles son los mejores?

El uso de cubrebocas puede reducir el riesgo de contagio de sarampión en ciertas circunstancias, pero no lo elimina por completo. Esto se debe a que el virus del sarampión es mucho más contagioso que otros virus respiratorios, como el del COVID-19, y puede permanecer en el aire de espacios cerrados hasta dos horas después de que una persona infectada ha salido de la habitación. Según recomendaciones de salud pública:

Cubrebocas quirúrgicos desechables ofrecen algún nivel de protección, pero solo bloquean parcialmente las partículas virales debido a espacios laterales entre la mascarilla y la piel.

ofrecen algún nivel de protección, pero debido a espacios laterales entre la mascarilla y la piel. Cubrebocas tipo N95 o similares —al ajustarse mejor al rostro— reducen más eficazmente la entrada de partículas virales y se consideran más útiles en espacios cerrados o situaciones de mayor riesgo .

—al ajustarse mejor al rostro— reducen más eficazmente la entrada de partículas virales y se consideran . FFP1 y FFP2 bloquean 95% de partículas minúsculas, incluidos virus y bacterias. Están hechos con cuatro capas de polipropileno no tejido y se recomiendan para personal médico

bloquean 95% de partículas minúsculas, incluidos virus y bacterias. Están hechos con cuatro capas de polipropileno no tejido y se recomiendan para personal médico KF-94 tienen una estructura de cuatro capas y una efectividad del 94% en filtración de partículas. Son una combinación entre los modelos FFP2 y quirúrgicos.

En lugares bien ventilados o al aire libre, la eficacia del cubrebocas aumenta, pero sigue siendo solo una capa de protección complementaria. Sin embargo, expertos han señalado que ningún cubrebocas puede garantizar completa protección contra el sarampión si no hay una vacunación robusta en la comunidad.

¿Es obligatorio el uso de cubrebocas?

Ante el aumento de contagios, estados como Estado de México y Jalisco han decretado el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas y espacios cerrados, así como la instalación de filtros sanitarios para tomar temperaturas y detectar síntomas al ingreso de los planteles.

Estas medidas buscan mitigar la propagación del virus entre estudiantes, docentes y personal educativo, especialmente donde la cobertura de vacunación aún no es ideal o hay presencia de casos confirmados.

Además, algunas universidades privadas también han adoptado el uso obligatorio de mascarillas dentro de sus campus como medida preventiva adicional.

¿Debo usar cubrebocas si tengo síntomas?

Autoridades de salud recomiendan que quienes presentan síntomas de sarampión utilicen mascarilla para proteger a otras personas mientras buscan atención médica.