Develan billete conmemorativo por el 90 aniversario de la Escuela Superior de Educación Física

La Escuela Superior de Educación Física (ESEF) será reconocida por la Lotería Nacional con la emisión de un billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2874, en el marco de su 90 aniversario.

La develación oficial estará encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Francisco Luciano Concheiro Bórquez; y el director de la ESEF, Javier López Buenrostro.

El evento se llevará a cabo mañana jueves 12 de febrero de 2026, a las 10:30 horas, en el Gimnasio Central ubicado en Atletas S/N, Puerta 4 de Ciudad Deportiva, colonia Magdalena Mixhuca, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Con esta emisión, la Lotería Nacional rinde homenaje a la trayectoria formativa de la ESEF, institución emblemática en la educación física del país, reconociendo su legado académico y su contribución al desarrollo deportivo nacional.