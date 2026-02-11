El Gabinete de seguridad investiga el caso de presuntos drones en la frontera: Sheinbaum

Despuérs de varias horas se reanudaron las operaciones en el aeropuerto de El Paso (@FAANews)

Segiridad — La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles en Palacio Nacional que no existe “información” sobre el uso de drones de los cárteles en la frontera norte, tras el cierre temporal del espacio aéreo en la zona de El Paso, Texas, por lo que pidió evitar especulaciones mientras se esclarecen las causas.

“No hay ninguna información de empleo de drones en la frontera (con EU). De cualquier manera, el gabinete de seguridad lo investiga”, señaló la Jefa del Ejecutivo Federal.

La reacción de la mandataria contrasta con lo señalado por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien señaló que el vuelo de drones supuestamente operados por un cártel desde México provocó la suspensión temporal de la actividad aérea desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso, aunque remarcó que la “amenaza” fue “neutralizada” por elementos del Departamento de Defensa estadounidense.

Interrogada sobre la suspensión temporal de las operaciones aéreas por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), sin que esto afectara los vuelos en territorio mexicano, lo que fue anunciado la noche del martes hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso por “razones de seguridad”, Sheinbaum subrayó que el episodio no afectó el espacio aéreo nacional.

“El espacio aéreo mexicano no se cerró, se cerró el espacio aéreo de Texas”, aseguró sin dar detalles sobre este suceso.

La mandataria refirió que de acuerdo con información recibida por el Gabinete de Seguridad, las actividades ya fueron restablecidas “con normalidad” por las autoridades estadounidenses, pero que ya se investiga este episodio.

En la misma línea, la presidenta indicó que hasta el momento no existen indicios oficiales que vinculen el cierre con el uso de aeronaves no tripuladas en la frontera común, aunque el tema es revisado por las autoridades de seguridad mexicanas. “Vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron”, apuntó.

