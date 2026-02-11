En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Arturo Reyes Sandoval pide atreverse a soñar

. .

El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, dio inicio a cerca de 200 actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se extenderán hasta el 8 de marzo en 15 centros de investigación, 19 unidades académicas y 35 nodos de las Redes de Género.

Durante el acto inaugural, realizado en el Auditorio Ing. Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Reyes Sandoval reconoció la voluntad de las mujeres politécnicas que han derribado obstáculos históricos y abierto camino a nuevas generaciones. Señaló que el IPN forma actualmente a casi 28 mil mujeres en Ciencias e Ingenierías, en niveles Superior y Posgrado, y que carreras como Ingeniería Ambiental, Biotecnología y Alimentos han superado la brecha de género.

Destacó que cerca del 75 % de las investigadoras politécnicas pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), con 325 académicas en el Nivel I. En sintonía con las políticas públicas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, el IPN reafirma su compromiso con la equidad y el desarrollo científico.

Reyes Sandoval instó a las niñas y adolescentes a concretar sus sueños de estudiar matemáticas, programación, geología o cualquier otra carrera científica en el Politécnico. Subrayó que el impacto de la mujer politécnica debe ser visible en el desarrollo del país, y que sus referentes son esenciales no sólo para las mujeres, sino para la ciencia nacional.

“La deuda de conocer el legado que nos han dejado. La deuda de traer ese legado al presente también. Porque no sólo son referentes para las mujeres; son referentes para el Politécnico, para la ciencia dentro de nuestra institución y, debemos decirlo, para todo nuestro país”, expresó.

La secretaria de Investigación y Posgrado del IPN, Martha Leticia Vázquez González, señaló que esta jornada es fruto de acuerdos construidos desde la diversidad de miradas, con la convicción de que los grandes desafíos requieren respuestas colaborativas y humanas.

Vázquez González afirmó que incorporar la perspectiva de género permite diseminar el conocimiento de forma más justa, enseñar políticas, formar talento y transformar instituciones, creando condiciones equitativas para que nadie quede fuera del desarrollo científico y académico.