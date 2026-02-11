EU cierra durante horas su espacio aéreo en El Paso tras denunciar drones de cártel mexicano

Frontera El aeropuerto internacional de El Paso, Texas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que no existe “información” sobre el uso de drones de carteles en la frontera tras el cierre temporal del espacio aéreo en la zona de El Paso y pidió evitar especulaciones mientras se esclarecen las causas.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. De cualquier manera, el gabinete de seguridad lo investiga”, sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de Sheinbaum contrastan con lo asegurado por el secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, quien afirmó que el vuelo de drones supuestamente operados por un cartel provocó la suspensión temporal de la actividad aérea desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso, aunque remarcó que la “amenaza” ya fue “neutralizada”.

“El Departamento de Guerra tomó medidas para desactivar los drones”, declaró el funcionario. “La FAA (Administración Federal de Aviación) y el DOW (Departamento de Guerra) han determinado que no existe ninguna amenaza para los viajes comerciales”, declaró.

La DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses han utilizado las instalaciones del Aeródromo Militar Biggs durante años para monitorear las operaciones de los carteles con base en México, afirman funcionarios y exfuncionarios estadounidenses.

Si bien en los últimos años se ha sabido que los carteles operan drones, y a los funcionarios estadounidenses les preocupa que puedan ser utilizados para invadir el espacio aéreo estadounidense, la inteligencia indica que los carteles se muestran reticentes a cruzar la frontera con drones por temor a una respuesta contundente de Estados Unidos, según declaró un exfuncionario estadounidense a CNN.

Se reanudan vuelos

A través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, la FAA anunció el miércoles 11 de febrero que el cierre del espacio aéreo había sido levantado.

“Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”, señaló la agencia.

Con este mensaje, el regulador estadounidense de aviación civil confirmó que las operaciones aéreas en la zona se normalizan y que no hay riesgos para los vuelos comerciales.