Gobierno federal refuerza vacunación contra sarampión; hay 28 millones de dosis disponibles

El Gobierno de México anunció el fortalecimiento de la estrategia nacional de vacunación contra el sarampión, con el objetivo de recuperar coberturas y cortar la cadena de transmisión, especialmente en los grupos de población con menor protección.

Durante la conferencia matutina, autoridades de Salud informaron que actualmente se cuenta con 28 millones de dosis disponibles, suficientes para atender a la población objetivo en todo el país. La prioridad son niñas y niños, aunque en algunos estados con mayor número de casos también se vacunará a personas de entre 13 y 49 años.

Se explicó que el esquema de vacunación cambió en 2021. Antes, la primera dosis se aplicaba al año de edad y la segunda a los seis años. Sin embargo, debido a que muchos menores no acudían por el refuerzo a esa edad, se decidió modificar el calendario para que la segunda dosis se aplique seis meses después de la primera, es decir, al año y medio de edad.

Las autoridades detallaron que la primera dosis ofrece una protección de entre 93 y 95 por ciento, pero la segunda eleva la inmunidad hasta 99 por ciento y garantiza protección a largo plazo. Por ello, el llamado es a que quienes no hayan completado su esquema acudan a su centro de salud.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), basada en más de 12 mil visitas domiciliarias y muestras de sangre para medir anticuerpos, las coberturas de vacunación varían por grupo de edad. En niñas y niños de cero a siete años la cobertura es de entre 82 y 83 por ciento; en adolescentes de 11 a 15 años baja a 78 por ciento; en jóvenes de 16 a 20 años es de 68 por ciento; en el grupo de 21 a 25 años desciende a 55 por ciento y en personas de 26 a 30 años se ubica en 47 por ciento.

Especialistas señalaron que estas disminuciones están relacionadas con la baja aplicación de la segunda dosis en años anteriores. Incluso, un estudio publicado en la revista científica Vaccine advierte que la posibilidad de brotes en adultos jóvenes responde a esa falta de refuerzos en el pasado.

La estrategia actual contempla vacunar a niñas y niños desde los seis meses y hasta los 12 años que no hayan recibido su primera dosis. También podrán recibir la segunda dosis quienes ya tengan la primera y hayan pasado al menos seis meses. En los estados con mayor incidencia se ampliará la vacunación a personas de 13 a 49 años, siguiendo las indicaciones de las secretarías de Salud estatales.

Plataforma digital para localizar tu centro de vacunación

Para facilitar el acceso, el Gobierno federal puso en marcha la plataforma digital dondemevacuno.salud.gob.mx, donde la población puede consultar más de 21 mil puntos de vacunación en todo el país, con información sobre ubicación, horarios y fechas de atención.

Página para localizar centro de vacunación contra Sarampión

Las autoridades llamaron a mantener la calma y a atender únicamente la información oficial. Señalaron que la mayoría de la población cuenta con su esquema completo y que quienes ya recibieron dos dosis están protegidos y no requieren refuerzo.

Finalmente, se informó que habrá este miércoles a las 12 horas una coordinación con gobernadores y secretarios de Salud para unificar el mensaje en todo el país y reforzar la difusión en escuelas y espacios públicos. El llamado principal es claro: quienes no estén vacunados deben acudir a su centro de salud para completar su esquema y así prevenir nuevos brotes de sarampión.