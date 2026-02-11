Impulso a la formación y capacitación de jóvenes impulsar la empleabilidad en transformación digital y telecomunicaciones

Formación de talento humano en IA Esfuerzo de gobierno, academia y empresas buscan fortalecer la formación de capital humano y lograr su rápida inserción laboral

Con el objetivo de impulsar la formación de talento nacional en el área de transformación digital y telecomunicaciones, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, destacó la conformación la primera generación compuesta por 10 mil estudiantes, primordialmente jóvenes, aunque también han demostrado interés de capacitarse en éstas áreas adultos mayores.

En el marco de la conferencia de prensa, ofrecida por el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial “Oportunidades para el Talento Digital en Inteligencia Artificial en México, se destacó la importancia de la formación de hombres y mujeres del país, a fin de impulsar el capital humano competitivo, con una rápida inserción laboral, para lo cual se tiene contemplado en un par de meses lanzar la primera feria de empleo, presencial en algunos tecnológicos, evento que se realizará cada dos o tres meses.

En este sentido, María del Carmen Rodríguez Juárez, coordinadora de Gestión e Innovación del Conocimiento, del INFOTEC -Centro Público de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),destacó los esfuerzos que se han venido realizando por impulsar un nuevo modelo educativo “poniendo en el centro a las y los jóvenes, así como las necesidades de las empresas y los productos que requieren”, ya que enfatizó, “todos tenemos que aprender a hablar el mismo lenguaje”.

Al respecto, se enfatizó la relevancia de que la Asociación Mexicana de la Industria de la Tecnologías de Información, forme parte de este importante esfuerzo de formación y capacitación del capital humano, ya que la AMITI, representa hoy el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con más de 90 mil empleos y aglutina a una importante cantidad de empresas de tecnologías de la información.

El conocimiento con las necesidades de las empresas permite un mayor enfoque en la formación del capital humano que respondan a dicha demanda, con especialidades en: inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad, nube y java, aunado al desarrollo de habilidades socioemocionales para el desarrollo laboral y conocimiento del idioma inglés que hoy en se vuelve en una herramienta fundamental.

A su vez, Lupina Loperena, directora nacional de capacitación en inteligencia artificial de Microsoft resaltó que la transformación digital en México se construye con talento, y el talento se construye con alianzas, con lo que el centro público de formación e inteligencia artificial representa justamente una alianza y colaboración de la industria con la academia Y lograr la adecuada formación de capital humano.

Sostuvo que se debe mejorar la empleabilidad en el país, ya que hay tanto oportunidades como demanda.

Hay que colaborar, dijo, para que las personas puedan acceder a más y mejores oportunidades de trabajo los cuales sean de mayor calidad y los acerquen a un mejor nivel de bienestar y “nosotros en la industria sabemos cómo formarlos en ella”.

Al respecto aseveró que el país requiere talento preparado en áreas que se están demandando cada vez más como inteligencia artificial, análisis de datos, nube, código y ciberseguridad, con base en análisis serios que ha hecho la industria y especialistas en el análisis de la población y del mercado laboral, complementado, además, por ejemplo, con el reforzamiento de habilidades en el inglés.

Excedente de talento humano, por brecha cualitativa

En su oportunidad, Ricardo Zermeño González, presidente y fundador de la consultoría Select, enfatizó las oportunidades que tiene el país para elevar su productividad con talento digital en la era de la Inteligencia Artificial.

Refirió que alrededor del 2012, la oferta de talento digital en México era la mitad de la demanda “y sin duda los esfuerzos del gobierno, universidades y de la industria lidereada por AMITI ha incrementado la oferta, y desde el 2012 existe un excedente de talento digital”.

Al respecto sostuvo que pareciera una paradoja, tener un excedente de tanto y por otro lado que las empresas no encuentren justamente el talento que están buscando y esta situación se resuelve, sostuvo, “cuando se analizan los perfiles, en donde hay una brecha cualitativa... creemos que para el 2030 este excedente alcanzará los 430 mil trabajadores digitales”.

Explicó que hay una oportunidad de empatar los perfiles digitales de lo que están buscando los empleadores, ya que, hasta en un 65% de este capital humano, no se acerca a las necesidades de la empresa, en cuanto a un dominio del idioma inglés, ejemplificó.

Subrayó el cierre de brecha, gracias a los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno –a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, Infotec y el Tecnológico Nacional de México (TecNM)-, que permitirán reducir la escasez que existe de un millón 400 mil trabajadores en este sector tan importante para el país.

Al respecto, enfatizó que la oferta educativa se está alineando lentamente a las necesidades del mercado en áreas especialidades como datos, inteligencia artificial, tecnologías de la información y telecomunicaciones.