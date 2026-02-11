IMSS Bienestar lanza estrategia de vacunación contra sarampión en lenguas maternas

Campaña de vacunación en lenguas maternas IMSS Bienestar linformó que a partir de este miércoles, se lanzará una estrategia de vacunación contra sarampión en lenguas maternas

El IMSS Bienestar informó que a partir de este miércoles 11 de febrero, se difundirán cápsulas informativas animadas en 12 lenguas maternas, con mensajes claros sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión, así como los principales síntomas de alerta del virus, para que en caso de ser necesario, las personas acudan a su atención oportuna.

El instituto resaltó que dichas cápsulas informativas fueron traducidas con el apoyo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, como parte de un esfuerzo interinstitucional para asegurar una comunicación incluyente.

Así, estas cápsulas informativas se difundirán a través de radios comunitarias en todo el país, por medio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; también a través de las Coordinaciones Estatales de IMSS Bienestar, así como en las Clínicas de Salud situadas en pueblos indígenas, a través de las y los vecinos que integran los Comités de Salud (COSABIS).

Es importante mencionar que los materiales informativos fueron traducidos a lenguas: triqui, purépecha, amuzgo, tu’un savi, chinanteco, mixteco, mixe, náhuatl, tseltal, tsotsil, mazateco y totonaco, además de que en los próximos días se agregarán materiales en otras siete lenguas maternas.

Además, el IMSS Bienestar refuerza la vacunación tanto en sus unidades médicas de primer nivel como a través de brigadas de salud desplegadas en los 23 estados donde operan los servicios de salud federalizados, con énfasis en zonas rurales y de difícil acceso.

El instituto recordó que los grupos poblacionales prioritarios para recibir la vacuna contra el sarampión son: niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP, después este mismo grupo poblacional, reciben una segunda dosis a los 18 meses, y un refuerzo a los seis años cumplidos.

También es recomendable aplicar el biológico en menores de 6 a 12 meses que habiten en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”, así como personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Además, se está tomando en cuenta a jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

Asimismo, se exhorta a la población a acudir a su unidad de salud más cercana en caso de presentar sarpullido, fiebre, tos seca, congestión nasal y ojos rojos.