ISSSTE desmintió declaración de un diputado federal sobre compra de vacunas contra sarampión a sobreprecio

ISSSTE ISSSTE desmintió la declaración de un diputado federal en el sentido de que se reaizó la compra de vacunas contra sarampión a sobreprecio y se recordó que las adquisiciones se realizan de manera consolidada para todo el sector salud

El ISSSTE, encabezado por su director general, Martí Batres desmintió señalamientos en el sentido de que se compraron a sobreprecio vacunas contra el sarampión.

A través de un comunicado, el instituto rechazó lo dicho por un diputado federal, sobre una supuesta compra a sobreprecio de la vacuna contra el sarampión, y puntualizó que “la adquisición de vacunas en México no se realiza de manera individual por institución, es decir, el ISSSTE no efectúa compras aisladas de biológicos”.

La adquisición, recordó, se realiza de manera consolidada para todo el sector salud, compras que se llevan a cabo bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

En segundo lugar se estableció que los biológicos del Programa de Vacunación Universal “se adquieren mediante los convenios celebrados entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, operados a través de BIRMEX”, lo anterior en cumplimiento del marco normativo vigente en materia de adquisiciones públicas y política nacional de inmunización.

Además, se resaltó que la Secretaría de Salud, como autoridad rectora, coordina metas de cobertura, lineamientos técnicos y volúmenes de adquisición.

Es bajo estos lineamientos que las instituciones como ISSSTE, IMSS y los servicios estatales participan dentro de ese esquema nacional coordinado.

Ante ello, se insistió, no existe una compra autónoma o discrecional por parte del ISSSTE en lo referente a vacunas del esquema nacional.

Aunado a todo lo anterior, se recordó que el presupuesto del Programa de Vacunación Universal, la programación, calendarización y ejercicio del gasto dependen del esquema consolidado de compra y distribución nacional, no de decisiones unilaterales de cada institución.

Por lo anterior, el l Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado, reiteró su compromiso permanente con la vacunación y la protección de la población derechohabiente, alineado a las estrategias nacionales.